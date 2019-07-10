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10 Липень 2019, Київ 23:56
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«Українське підприємство «Мотор Січ» постачає запчастини військовим Росії»: що про це відомо – відеосюжет

«Українське підприємство «Мотор Січ» постачає запчастини військовим Росії»: що про це відомо – відеосюжет
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Новий скандал в українській оборонній промисловості. Запорізьке підприємство «Мотор Січ» постачає до Росії комплектуючі для двигунів, в тому числі для військових вертольотів і літаків, йдеться в розслідуванні програми «Наші гроші» проекту Bihus.Info. Підприємство «Мотор Січ» належить народному депутату В’ячеславу Богуслаєву. Сам він ці звинувачення не коментує. Зараз він зайнятий підготовкою до парламентських виборів, які заплановані на 21 липня, – Богуслаєв знову хоче потрапити до Верховної Ради України. (Відео «Настоящее время», проекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»)

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