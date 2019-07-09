Українське підприємство в обхід заборони співпрацює з армією Росії – ЗМІ

Українське підприємство «Мотор Січ», незважаючи на заборону експорту військової техніки в Росію, продовжує співпрацювати з російською армією і спецслужбами, йдеться в розслідуванні видання Bihus.Info.

«Мотор Січ» належить 80-річному герою України В’ячеславу Богуслаєву. Він також володіє декількома компаніями в Росії. Одна з них ( «Борисфен») у 2015-2017 роках отримала з бюджету Росії три з половиною мільйона доларів на обслуговування вертолітних двигунів для ФСБ, йдеться в розслідуванні.

Крім цього, за даними журналістів, «Борисфен» співпрацює з російською державною компанією в анексованому Криму, а також отримала кілька держзамовлень від льотного загону «Росія», який відповідає за перевезення військового і політичного керівництва країни, в тому числі президента Росії Володимира Путіна.

Ще одна російська компанія Богуслаєва ( ВКМС), незважаючи на анексію Криму, війну на Донбасі і державні заборони в Україні, в 2015-2016 роках поставляла до Росії вироблені на «Мотор Січі» деталі до авіаційних двигунів ТВ3-117. У компанії стверджували, що українські деталі використовуються виключно для цивільної авіації. Однак, за даними журналістів Bihus.Info, насправді їх приймало Міністерство оборони Росії.

У 2018 році «Мотор Січ» почала поставляти деталі для ТВ3-117 в Росію обхідним шляхом – через компанію в Боснії і Герцеговині, пише Bihus.Info. Директор фірми-посередника – Сава Цвієтіновіч, член боснійської партії «Союз незалежних соціал-демократів», яку ЗМІ називають інструментом впливу Росії на Балканах.

Цвієтіновіч підтвердив журналістам, що здійснювати транзит українських деталей у Росію його попросив особисто Богуслаєв. При цьому власниками боснійської компанії-посередника, як стверджує Bihus.Info, є два колишніх чиновники Міністерства оборони Росії. Вони, як йдеться в розслідуванні, працюють і в інших компаніях Богуслаєва, які займаються поставками деталей для російської армії.

Сам В’ячеслав Богуслаєв і підприємство «Мотор Січ» розслідування Bihus.Info поки що не коментували.