У Білорусі порушили справу проти посадовців української «Мотор Січі»

Прокуратура Білорусі порушила справу проти посадовців української компанії «Мотор Січ». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, представників українського авіаційного підприємства підозрюють у перевищенні повноважень, що спричинило для підприємства з Білорусі тяжкі наслідки.

Управління з боротьби з корупцією й організованою злочинністю Генеральної прокуратури Білорусі провело перевірку ВАТ «Оршанський авіаремонтний завод», мажоритарним акціонером якого є українська компанія «Мотор Січ».

У ході перевірки провели огляд приміщень представництва ПАТ «Мотор Січ» (Україна) у Білорусі, вилучено документи, які стосуються діяльності українського інвестора на території Білорусі.

За результатами перевірки, Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти колишнього генерального директора авіаремонтного заводу і посадових осіб ПАТ «Мотор Січ» за ознаками злочину, передбаченого статтею «перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки».

За даними слідства, посадові особи завдали білоруському заводу збитки в особливо великому розмірі, а також істотну шкоду його інтересам.

Справу передали до Слідчого комітету Білорусі. Прізвища українських посадовців не називаються.

В українській компанії «Мотор Січ», якій належить близько 60% акцій Оршанського авіаремонтного заводу, ситуацію наразі не коментували. Радіо Свобода намагається отримати коментар.

«Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія бере участь у реалізації держоборонзамовлення і має стратегічне значення для економіки й обороноздатності України.

23 квітня Служба безпеки України проводила обшуки на підприємстві «Мотор Січ» у межах провадження, відкритого за статтею про диверсію.