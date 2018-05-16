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16 Травень 2018, Київ 11:26
Новини | Політика

У Білорусі порушили справу проти посадовців української «Мотор Січі»

Справу передали до Слідчого комітету Білорусі, прізвища українських посадовців не називають

Прокуратура Білорусі порушила справу проти посадовців української компанії «Мотор Січ». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, представників українського авіаційного підприємства підозрюють у перевищенні повноважень, що спричинило для підприємства з Білорусі тяжкі наслідки.

Управління з боротьби з корупцією й організованою злочинністю Генеральної прокуратури Білорусі провело перевірку ВАТ «Оршанський авіаремонтний завод», мажоритарним акціонером якого є українська компанія «Мотор Січ».

У ході перевірки провели огляд приміщень представництва ПАТ «Мотор Січ» (Україна) у Білорусі, вилучено документи, які стосуються діяльності українського інвестора на території Білорусі.

За результатами перевірки, Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти колишнього генерального директора авіаремонтного заводу і посадових осіб ПАТ «Мотор Січ» за ознаками злочину, передбаченого статтею «перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки».

За даними слідства, посадові особи завдали білоруському заводу збитки в особливо великому розмірі, а також істотну шкоду його інтересам.

Справу передали до Слідчого комітету Білорусі. Прізвища українських посадовців не називаються.

В українській компанії «Мотор Січ», якій належить близько 60% акцій Оршанського авіаремонтного заводу, ситуацію наразі не коментували. Радіо Свобода намагається отримати коментар.

«Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія бере участь у реалізації держоборонзамовлення і має стратегічне значення для економіки й обороноздатності України.

23 квітня Служба безпеки України проводила обшуки на підприємстві «Мотор Січ» у межах провадження, відкритого за статтею про диверсію.

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