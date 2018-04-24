Радіо Свобода Daily: що СБУ шукає в «Мотор Січі»?

Обшуки на підприємстві​ «Мотор Січ»

Від самого ранку 23 квітня працівники київського СБУ проводили обшуки на запорізькому підприємстві «Мотор Січ». Слідчі дії проходять у справі за статтею 113 Кримінального кодексу України (диверсія). Деталі справи у відомстві поки не розголошують. Втім, це не перший випадок за останні три роки, коли це підприємство опиняється в фокусі уваги українських правоохоронних органів. Ми вирішили пригадати, що не влаштовує правоохоронців у роботі підприємства.

Що сталося з бойовиком, який брав у полон Савченко

Він брав у полон Надію Савченко, а тепер і сам опинився за ґратами. У Республіці Комі (регіон, що на північному сході європейської частини Росії), за хабарництво заарештований директор спортивної школи Єгор Руський. Кілька років тому цей російський громадянин воював проти України на Донбасі, а потім керував містом Лутугине на окупованій частині Луганської області. Після скандалу з переплавкою військової техніки на метал на місцевому заводі він звідти втік. «Донбас.Реалії» розбиралися, що сталося з іншими учасниками металобрухтової схеми і чим зараз живе місто Лутугине.

Ще кілька новин з України і перейдемо до блоку міжнародних подій.

Президент Петро Порошенко підписав закон, що надає органам місцевого самоврядування право обмежувати продаж алкоголю у певний час доби.

Україна вперше за сім років забезпечена усіма видами вакцин, які необхідні для імунізації різних вікових груп.

15-річна українська тенісистка Марта Костюк несподівано обіграла 35-у ракетку світу.

Як скинути прем'єра за 11 днів

Масові протести у Вірменії проти призначення колишнього президента Сержа Сарґсяна на посаду нового прем’єр-міністра закінчилися його відставкою. «Ситуація, що склалася, має кілька рішень, але ні на одне з них я не піду. Це не моє. Я залишаю посаду керівника країни, посаду прем'єр-міністра», – йдеться в заяві Сарґсяна, розміщеній на його сайті. Він також додав, що лідер протестів Нікол Пашинян «мав рацію».

Та в перебігу протестів не так багато уваги приділяли великій кількості молоді, яка вийшла на вулиці, вимагаючи змін. До студентів також приєдналися і люди у військовій формі. Тут ми розповідаємо про них. А за цим лінком знайдете хроніку політичної кризи у Вірменії.

«Кав’ярґейт» або корупція в ПАРЄ

Тим часом деяких нинішніх та колишніх членів Парламентської асамблеї Ради Європи запідозрили в корупції та порушенні норм депутатської місії. Розслідування, проведене незалежною комісією, виявило, що в Асамблеї діяла потужна система лобі, яка, поміж іншим, захищала інтереси азербайджанського режиму, та сприяла призначенню колишнього проросійського голови ПАРЄ Педро Аґрамунда.

Дехто вже назвав цей скандал «кав’ярною дипломатією», або «кав’ярґейтом», з огляду на отримання хабарів деякими німецькими, іспанськими, французькими, бельгійськими депутатами чи представниками інших країн.

Український вимір Держави Ізраїль

Киянка Голда Меїр, одесит Володимир (Зеєв) Жаботинський, полтавчанин Бен-Цві Іцхак – ці політики і громадські діячі стоять біля витоків Держави Ізраїль, яка відзначає 70-річчя незалежності у ці дні. За даними Інституту юдаїки, на українській землі народились двоє президентів і троє прем’єр-міністрів Ізраїлю, засновники і перші командири військових формувань, створених для захисту єврейських поселень у Палестині. Про них, а також про сучасні стосунки України та Ізраїлю читайте за лінком.

Жити без відходів

Рух «Zero waste» або «Нуль відходів» набирає популярності в світі. В Україні до цього руху долучаються поки що одиниці. Мета в тому, аби продукувати якомога менше сміття і відправляти його на повторне використання. Одним із найпопулярніших видів сміття в Україні є, наприклад, поліетиленові пакети і, поки що, принаймні публічна ініціатива щодо зменшення їхнього обігу йде лише від місцевої влади та громадськості. Коли українці поступляться своїми звичками, а життєвий принцип «Нуль відходів» знайде прибічників у владі, що для цього потрібно та як це відбувається в Європі? Про це у програмі «Свобода у деталях».

Дбайте про чистоту не лише в своєму помешканні, а й за його межами!

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