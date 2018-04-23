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23 Квітень 2018, Київ 22:05
Новини | Економіка

Порошенко підписав закон, що дозволяє обмежувати час продажу алкоголю

Рішення про обмеження продажу спиртного може ухвалити місцеве самоврядування

Президент Петро Порошенко підписав закон, що надає органам місцевого самоврядування право обмежувати продаж алкоголю у певний час доби. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

«Сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть встановлювати заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений згідно з їхнім рішенням час доби», – йдеться у тексті закону.

Верховна Рада схвалила законопроект 22 березня. За його схвалення проголосували 230 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Згадану законодавчу ініціативу зареєструвала група народних депутатів ще у вересні 2015 року, документ набирає чинності від дня наступного за днем його опублікування.

Раніше окремі міста – Київ, Львів, Луцьк, Черкаси, Ужгород – намагались заборонити продавати алкоголь у нічний час, проте через відсутність загального врегулювання заборону легко було оскаржити в суді.

Зокрема, в Антимонопольному комітеті це рішення Київради визнали порушенням у вигляді вчинення антиконкурентних дій органом місцевого самоврядування, що полягає у встановленні не передбаченої законами України заборони та обмеження самостійності підприємств щодо реалізації товарів.

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