Порошенко підписав закон, що дозволяє обмежувати час продажу алкоголю

Президент Петро Порошенко підписав закон, що надає органам місцевого самоврядування право обмежувати продаж алкоголю у певний час доби. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

«Сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть встановлювати заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений згідно з їхнім рішенням час доби», – йдеться у тексті закону.

Верховна Рада схвалила законопроект 22 березня. За його схвалення проголосували 230 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Згадану законодавчу ініціативу зареєструвала група народних депутатів ще у вересні 2015 року, документ набирає чинності від дня наступного за днем його опублікування.

Раніше окремі міста – Київ, Львів, Луцьк, Черкаси, Ужгород – намагались заборонити продавати алкоголь у нічний час, проте через відсутність загального врегулювання заборону легко було оскаржити в суді.

Зокрема, в Антимонопольному комітеті це рішення Київради визнали порушенням у вигляді вчинення антиконкурентних дій органом місцевого самоврядування, що полягає у встановленні не передбаченої законами України заборони та обмеження самостійності підприємств щодо реалізації товарів.