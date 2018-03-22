Рада дозволила місцевій владі встановлювати заборону на продаж алкоголю

Верховна Рада схвалила законопроект, яким сільським, селищним та міським радам дозволили встановлювати заборону на продаж алкогольних напоїв в певний час доби.

За схвалення законопроекту №3149 проголосували 230 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Документ передбачає, що сільські, селищні й міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть встановлювати заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин суб’єктами господарювання у визначений згідно їх рішення час доби

Водночас така заборона не встановлюється щодо ресторанів.

Цей законопроект був зареєстрований групою народних депутатів ще в вересні 2015 року, документ набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

Київрада вже забороняла продаж алкоголю в стаціонарних об’єктах торгівлі в Києві з 23:00 до 10:00. Проте це рішення оскаржили.

В Антимонопольному комітеті це рішення Київради визнали порушенням у вигляді вчинення антиконкурентних дій органом місцевого самоврядування, що полягає у встановленні не передбаченої законами України заборони та обмеження самостійності підприємств щодо реалізації товарів.