Вчені: шкоду безсонних ночей неможна недооцінювати

В умовах сучасного ритму життя багато від кого можна почути чимало скарг на брак сну, та не всі знають наскільки справді це може бути небезпечним для здоров’я людини. Нові дослідження попереджають: навіть одна ніч без сну призводить до змін в головному мозку, у той час як «сови» ризикують померти раніше. Що треба знати про сон та як його покращити?

Сон – не просто відпочинок від тяжкого робочого дня, але також і процес відновлення багатьох функцій організму. Тим не менш, досить велика кількість людей по всьому світу спить менше за рекомендовані сім-дев’ять годин.

Навіть одна ніч без сну призводить до змін в головному мозку

У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що навіть одна ніч позбавлення сну призводить до накопичення певного виду білка, пов’язаного з хворобою Альцгеймера.

Дослідження, опубліковане в науковому журналі PNAS, вперше продемонструвало такий ефект в мозку людини: результати доводять, наскільки серйозними можуть бути наслідки поганого сну протягом тривалого часу, йдеться в Business Insider.

«Хоча дослідники не знають точної причини хвороби Альцгеймера, вони виявили, що у мозку людей з цією хворобою, як правило, більша концентрація бета-амілоїдних білків. Білки утворюють бляшки, пов’язані з захворюванням і, як вважається, перешкоджають сигналам між клітинами головного мозку», – мовиться у статті.

Насправді погану якість сну і раніше пов’язували із хворобою Альцгеймера: «Люди з цим станом часто страждають порушеннями сну, і це може початися за кілька років, перш ніж починають проявлятися інші симптоми Альцгеймера», – повідомляє New Scientist.

Науковці радять поставитися до якості свого сну більш серйозно

Не дивлячись на те, що попереду вчених чекатимуть дослідження, які доведуть прямий зв’язок між бета-амілоїдними білками та хворобою Альцгеймера, науковці радять поставитися до якості свого сну більш серйозно для того, щоб вберегти своє здоров’я.

«Сови» ризикують померти раніше

Інше нове дослідження доводить, що люди, які пізно лягають спати, і потім змушені рано прокидатися, мають ризик померти раніше.

«Це проблема громадського здоров’я, яку більше не можна ігнорувати», – цитує новинне агентство AFP одного з авторів дослідження Малкольма ван Шанца з Університету Суррея.

Вчені також знайшли зв’язок між пізнім сном та поганим настроєм, психологічними розладами, діабетом та проблемами з травленням.

Як покращити якість сну

Люди, які страждають від поганої якості сну, погодяться, що немає простого єдиного методу вирішити цю проблему. Тим не менш, є кілька рекомендацій, дотримання яких може допомогти багатьом людям.

Найкращим методом поліпшити якість сну є дотримання режиму

По-перше, слід звернути увагу на кількість годин – вчені рекомендують спати від семи до дев’яти годин у віці від 18 до 64 років. Тим не менш, не лише кількість годин мають значення.

Важливими є також і фази сну: під час кожної з них в організмі відбуваються різні процеси. Тому найкращим методом поліпшити якість сну є дотримання режиму, радить оглядач видання The Guardian.

Також не слід забувати про денне дрімання: 10-20 хвилин такого сну після обіду можуть значно покращити самопочуття та відновити сили, проте довший сон вдень може негативно відобразитися на якості нічного сну, мовиться у статті.

Не дивлячись на те, що багато хто вірить у те, що алкоголь допомагає засинати, він також може погіршувати саму якість сну, у той час як, наприклад, фізичні вправи можуть допомогти її покращити.

Перед тим, як засинати, також не рекомендують використовувати мобільні пристрої.

Як повідомляло видання The Independent, найкращою позицією для сну є спати на спині, тому що це дозволяє голові, шиї та хребту підтримувати нейтральну позицію.