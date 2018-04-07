Вчені: мозок людей похилого віку здатний виробляти нові клітини

Можливість людського мозку продовжувати виробляти нові клітини протягом життя стала предметом значних суперечок серед науковців. Нове дослідження припускає, що мозок людини похилого віку насправді здатний робити це так само, як і в молодих людей. Такі відкриття можуть стати ключовими для розуміння процесу старіння мозку для того, щоб побороти низку захворювань, пов’язаних зі старінням.

Протягом багатьох років науковці вважали, що людський мозок не виробляє нових клітин. Це, в свою чергу означало, що існуючі клітини з віком помирають, нервові з’єднання втрачаються, і разом із цим погіршується низка функцій мозку – від пам’яті до мови, мовиться в журналі Time.

Раніше науковці вважали, що мозок не виробляє нові клітини

Та опубліковане в науковому журналі Cell Stem Cell нове дослідження вчених з Колумбійського університету припускає, що багато людей похилого віку можуть залишатися більш когнітивно та емоційно стабільними, ніж прийнято вважати.

Завданням вчених було зрозуміти, чому з віком у людей погіршуються когнітивні функції. Дослідники проаналізували ділянку мозку під назвою гіпокамп із розтинів 28 людей у віці від 14 до 79 років, які раптово померли від аварій. Всі ці люди раніше були здоровими та не приймали ліків, які могли б вплинути на їхній мозок, що стало основоположною відмінністю цього дослідження від усіх попередніх, повідомляє видання Forbes.

Керівний автор дослідження Маура Болдріні, професор нейробіології в Колумбійському університеті, зазначила, що вчені дійшли висновку, що «літні люди теж мають здатність виробляти тисячі нових нейронів гіпокампу з прогеніторних клітин, так само, як і молоді люди», мовиться у статті.

Такі результати досліджень, у свою чергу, проливають нове світло «на можливі шляхи лікування психологічних та неврологічних станів, таких як хвороба Альцгеймера», мовиться у статті в газеті Daily Mail.

«Але що відрізняється в мозку людини похилого віку, так це зменшення кровотоку для живлення цих клітин. Це означає, що вони менше діляться і виробляють менше нових нейронів у старшому мозку, ніж у молодому. Іншими словами, запас нових мозкових клітин все ще існує, просто вони не такі активні», – пояснює Time.

Таким чином, є ймовірність, що поліпшення кровотоку в мозок може допомогти у боротьбі з деякими пов’язаними із віком когнітивними розладами, мовиться у статті.

Багато хто звернув увагу на те, що нове дослідження Колумбійського університету суперечить іншому, оприлюдненому місяць тому в науковому журналі Nature вченими з Каліфорнійського університету. Керівник проекту Артуро Альварез зазначив агентству AFP, що його команда «не виявила жодних ознак молодих нейронів або поділу прогеніторних клітин нових нейронів» у гіпокампах людей, старших від 18 років.

Тому попереду вчених, ймовірно, очікує чимало додаткових досліджень для того, щоб покласти крапку в розумінні функціонування людського мозку.