Вчені: здоров’я кишківника може бути пов’язане з якістю сну

Роль бактерій та інших організмів у кишківнику привертають дедалі більше уваги науковців. Останнім часом з’явилося чимало припущень, що мікроорганізми можуть бути причиною поганого сну та настрою. Як покращити самопочуття та до чого тут штучний інтелект?

Дуже часто людина, яка не може заснути вночі, пов’язує безсоння зі стресом чи нав’язливими думками, але насправді причина може бути саме в здоров’ї кишківника – а саме в великій кількості мікроорганізмів, які там живуть. Вчені почали знаходити дедалі більше доказів тому, що мікрофлора може мати зв’язок з настроєм, сном, апетитом та загальним станом здоров’я, повідомляє щоденник The Guardian.

Вчені почали знаходити дедалі більше доказів тому, що мікрофлора може мати зв’язок з настроєм, сном, апетитом

Тому клінічний психолог Майкл Брюс вважає досить важливим вживання пробіотиків і пребіотиків. Їхній позитивний вплив добре вивчений і може мати значний вплив на здоров’я людини, мовиться у статті.

Тім Спектор, професор генетичної епідеміології в Королівському коледжі Лондона, вірить у те, що стан мікрофлори кишківника значно пов’язаний із настроєм людини. Він переконаний, якість сну можна покращити за допомогою правильної дієти.

Спектор радить дотримуватися найбільш сприятливої дієти для кишківника, яка в кожної людини індивідуальна. Можна навіть спробувати побути вегетаріанцем певний час для того, щоб побачити, чи це вам підходить. Але загальними правилом є вживати менше переробленої їжі, подвоїти вживання клітковини, їсти ферментовані продукти – наприклад, повноцінний йогурт та якісні сири, – і всіляко урізноманітнювати свою дієту, мовиться у статті.

Якість сну можна покращити за допомогою правильної дієти

«Вживайте ягоди, зелений чай, 70-відсотковий темний шоколад, каву без кофеїну, горіхи та насіння. Не їжте прямо перед тим, як лягати спати, але й не лягайте голодними. Уникайте закусок перед сном», – цитує видання Спектора.

Порушення мікробного складу можуть призвести до величезної кількості захворювань

«Дослідження складних взаємозв’язків між організмом людини та його резидентною кишковою мікрофлорою показало, що порушення мікробного складу можуть призвести до величезної кількості захворювань, починаючи від стійких розладів кишківника до психічних розладів», – мовиться в інтернет-виданні Medical News Today.

Нові дослідження вчених з Європейської лабораторії молекулярної біології також дійшли висновків, що деякі неантибіотичні препарати можуть шкідливо впливати на бактерії кишківника і також можуть сприяти стійкості до антибіотиків.

Здоров’я кишківника та зв’язок між його мікрофлорою та низкою захворювань також привернуло увагу і пробіотичних компаній, які пропонують сучасні методи покращити самопочуття.

Важливо не те, чи конкретний продукт є корисним, чи ні, а те, чи він є корисним саме для конкретної особи

З розвитком технологій з’являється дедалі більше компаній, які займаються індивідуальним визначенням потреб організму окремої людини. Наприклад, компанія Viome стверджує, що вона є «єдиною компанією, чий тест на мікрофлору кишківника може бути використаний для точного формування персоналізованих рекомендацій щодо дієт та харчування».

Завдяки використанню штучного інтелекту на основі аналізів людини Viome обіцяє розробити індивідуальну дієту з ідеальним співвідношенням білків, вуглеводів та жирів, визначити продукти, найбільш сумісні з метаболізмом людини.

Розробники переконані, що важливим є не те, чи конкретний продукт є корисним, чи ні, а те, чи він є корисним саме для конкретної особи.