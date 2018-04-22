У Переяслав-Хмельницькому Київської області волонтери благодійного фонду Let's help провели акцію на підтримку людей літнього віку. «Чотири сини... Я їх давно не бачила. І дочка. Це я своїх чекаю, що з Києва мають приїхати», – говорить жінка, дивлячись на відкриті ворота центру соцзахисту для пенсіонерів. 21 квітня діти та їхні батькі приїхали сюди з Києва, аби допомогти літнім людям впоратись із самотністю, посадили дерева та влаштували пікнік. Розважав мешканців і гостей центру музичний гурт «Божичи», який приїхав разом з волонтерами.