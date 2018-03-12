Вчені долають сліпоту за допомогою золота і титану

Вчені вже багато років намагаються використати можливості сучасних технологій для того, щоб подолати сліпоту у людей. Цього разу їм вдалося досягти значних успіхів – і зробили вони це за допомогою золота та титану.

Підхід учених до лікування різних видів проблем із зором значно відрізняється один від одного. Наприклад, минулого року одній групі науковців вдалося створити біонічне око, у той час як Управління контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA) ухвалило метод генної терапії для лікування людей із рідкісними формами втрати зору.

Вчені з Університету Фудань та Університету науки і технологій Китаю в своїх дослідах змогли успішно замінити пошкоджені фоторецептори мишей на штучні, зроблені із титанових та золотих нано-волокон. Саме фоторецептори – світлочутливі сенсорні структури ока – реагують на світло.

Результати своїх дослідів вони опублікували в науковому журналі Nature Communications.

Зіниці мишей розширилися, підтверджуючи, що нові фоторецептори працюють

«Щоб провести тести зі штучними рецепторами, команда спочатку змінила гени мишей так, щоб їхні природні рецептори деградували.

Дослідники імплантували металеві рецептори одночасно кільком мишам і спостерігали, як ті починали реагувати на зелене, синє та ультрафіолетове світло. Зіниці мишей розширилися, підтверджуючи, що нові фоторецептори працюють, і миші стали чутливими до світла. Ці фоторецептори залишили на вісім тижнів – протягом цього часу жодна миша не мала якихось негативних побічних ефектів або травм», – повідомляє Futurism.

Однак ученим не вдалося визначити, наскільки чітким був зір мишей, і незрозумілим залишилося питання: чи можливо за допомогою цього методу відновити можливість розпізнавання кольорів. Тим не менш, результати досліджень є обнадійливими – вони можуть допомогти відновити зір мільйонам людей, а саму техніку зможуть використати в багатьох цілях, мовиться у статті.

Із появою нових технологій для лікування різних видів розладу зору, багато хто занепокоєний високою ціною такого лікування.

Якщо людина не бачить на обидва ока, ціною повернення зору може бути 850 тисяч доларів

Біотехнологічна компанія Spark Therapeutics, наприклад, хоче почати пропонувати генетичне лікування сліпоти за ціною 425 тисяч доларів за одне око. Тобто, якщо людина не бачить на обидва ока, ціною повернення зору може бути 850 тисяч доларів.

З тих пір, як Управління контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США затвердило спосіб лікування, запропонований Spark Therapeutics, спекуляції стосовно цін почали швидко поширюватися, повідомляє Bloomberg.

Найбільшою проблемою компанії може стати ніщо інше, ніж як знайти пацієнтів, мовиться у виданні.

Тим часом учені нещодавно також заявили про створення «розумних» контактних лінз, здатних стежити за рівнем глюкози через сльози людини. Корейські вчені опублікували результати своїх досліджень в науковому журналі Science Advances.

Представлені м’які контактні лінзи стали першими, які використовують дисплей. Спеціальні пікселі отримують дані в реальному часі, усуваючи необхідність зовнішнього обладнання для вимірювання глюкози, повідомляє Futurism.

Такі лінзи змогли б стати у нагоді людям, які страждають від цукрового діабету. Технологію вже використали на тваринах, і науковці очікують, що наступним етапом повинні стати випробовування на людях.

Такий прогрес у розробці «розумних» лінз може вже незабаром стати стандартним медичним інструментом: «Окрім рівня глюкози, цей тип технології може бути розширений і для моніторингу інших показників, таких як артеріальний тиск, температура тіла або холестерин. Це може дозволити користувачеві працювати разом із лікарем, щоб краще запобігти захворюванню судин, краще зрозуміти ризик інсульту та багато іншого», – мовиться у статті.