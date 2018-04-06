Тести ДНК: покращити життя та виявити ризик захворювань

Генетичні тести стають дедалі популярнішими – багато кого може заінтригувати можливість більше дізнатися про свій рід чи список ризиків захворювання, а також збалансувати свою дієту згідно із реакцією організму на конкретний вид харчування або фізичні вправи. Сучасні стартапи пропонують безліч різновидів аналізу ДНК, обіцяючи покращити життя людини, але є низка питань, про які слід пам’ятати, перш ніж проходити такі тести.

Естонський уряд став першим, хто запропонував своїм громадянам пройти тест ДНК та на його основі отримати індивідуальні поради щодо здоров’я та способу життя.

«Країна розпочала перший етап національної державної підтримки генетичного тестування та інформаційної служби, яка намагатиметься допомогти жителям мінімізувати ризики захворювання на основі їхнього ДНК», – мовиться в інтернет-виданні Futurism.

Програма, яка розпочалася 20 березня, протестує сто тисяч людей, а зібрану генетичну інформацію передадуть сімейним лікарям, які, в свою чергу, зможуть допомогти учасникам тестування розшифрувати результати та отримати поради щодо їхнього способу життя для уникнення потенційних захворювань.

Тест «проаналізує ДНК на 600 тисяч варіантів, пов’язаних із загальними захворюваннями», мовиться у британській газеті The Independent.

Але критики попереджають, що програма, на яку уряд виділив п’ять мільйонів євро, може спричинити чимало тривоги серед населення: вони зазначають, що навряд чи хтось може зрадіти інформації про високу ймовірність захворювання на хворобу Альцгеймера чи рак.

Та Естонія – не єдина країна у світі, яка пропонує такі тести. Наприклад, у Британії вони також існують, але для того, щоб допомогти лікарям краще діагностувати захворювання, мовиться у Futurism.

Якщо естонська програма матиме успіх, інші держави також можуть піти слідом за таким прикладом.

Але для того, щоб пройти генетичний тест, який обіцяє допомогти краще зрозуміти походження людини, розробити ідеальний раціон харчування або ж виявити ризик виникнення захворювань, не обов’язково бути громадянином Естонії – сьогодні вже існує чимало стартапів, що пропонують пройти ДНК-тест, не залишаючи при цьому своєї домівки.

ДНК-тест онлайн: потрібна лише слина

Із набуттям популярності різних видів ДНК-тестів виникло багато брендів, які пропонують цю послугу – 23andMe, DNAFit, Thriva, MyHeritage DNA тощо. Різні тести пропонують виявлення різної генетичної інформації за різну ціну.

«Можна побачити, як такий науковий підхід приваблює людей, одержимих своїм здоров’ям, будь-якої статі чи віку, бігунів марафонів чи людей, які активно займаються у спортивному залі, які надзвичайно серйозно ставляться до свого фітнесу», – мовиться в публікації британської газети The Guardian.

Як такі тести працюють?

Сьогодні генетичний тест можна замовити в інтернеті, в тому числі і в Україні, і зазвичай процедура його проведення є досить простою. Нікуди їхати не треба – необхідно лише замовити спеціальний «домашній набір» для збору слини та відправити зразки назад. Ймовірно, треба буде також заповнити форму з питаннями стосовно стилю життя, і вже за кілька тижнів можна очікувати на результати.

Ціни на такі тести, залежно від основної мети, різняться. Наприклад, американський 23andMe пропонує дізнатися детальніше про походження людини за 100 доларів США. Більш розгорнутий пакет компанії включає оцінку ризиків здоров’я, походження та навіть вплив на особисті риси, такі, як випадіння волосся, за 199 доларів США.

«Більш ніж 12 мільйонів людей пройшли тестування, 7 мільйонів – лише на одному ancestry.com. Компанія Amazon повідомляла, що тестовий набір 23andMe …став одним з п’яти найпопулярніших товарів у «чорну п’ятницю» (традиційний у США день початку масових передріздвяних розпродажів – ред.) у 2017 році», – мовиться у статті на сайті The Conversation.

Український стартап Myhelix, наприклад, за 1950 гривень пропонує тест «Мій раціон/моє вегетаріанство», який, за словами компанії, «аналізує генетичну схильність до нестачі вітамінів та мікроелементів, жирів, омега-3 жирних кислот, а також покаже вашу денну норму кави».

В деяких інших українських компаніях ціна таких тестів досягає двох тисяч доларів.

Про що варто пам’ятати

Незважаючи на те, що генетичні тести можуть бути захопливими та цікавими, з ними пов’язують кілька ризиків, про які слід пам’ятати.

По-перше, важливо перевіряти наукову основу таких тестів – багато компаній не пояснюють її, мовиться в The Conversation.

По-друге, слід точно усвідомити, чи людина готова до результатів таких тестів, та зрозуміти, якою може бути її реакція у разі, якщо тест виявить високий ризик розвитку онкології.

«Подумайте про те, чи хочете ви дійсно знати всю цю інформацію та чи дійсно вона є правдивою, перш ніж рухатися далі», – рекомендує автор.

Інше питання полягає в тому, що, оскільки така «генетична перевірка» стає більш популярною, зростають і шанси, що люди будуть неправильно тлумачити результати тестів. Часто результати генетичних тестів досить важко інтерпретувати пересічній особі, а довіряти інтернетові експерти не рекомендують.

Додатковим приводом для хвилювань щодо розповсюдження таких тестів є те, що деякі компанії, що пропонують такі послуги, просто не дотримуються міжнародних правил приватності щодо використання генетичної інформації осіб. Деякі з таких компаній вже звинуватили в передачі особистих генетичних даних людей стороннім особам, мовиться в The Conversation.

Передача ж генетичних даних третім особам створює низку додаткових проблем. Наприклад, існують також побоювання, що в майбутньому результати генетичних тестів використовуватимуть страхові компанії, які змінюватимуть ціну страхування залежно від рівня ризику.