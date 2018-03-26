Новий закон не забороняє продаж алкоголю вночі – співавтор

Новий закон не забороняє продавати алкоголь вночі, а дозволяє вводити таку заборону місцевим органам влади, наголошує співавтор документу народний депутат Іван Васюник. Він сподівається, що закон обмежить продаж спиртного неповнолітнім. Натомість директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко не очікує, що обмеження фактично пошириться на «наливайки».

Народний депутат від фракції «Народний фронт» Ігор Васюник уточнює, що закон 3149, який парламент ухвалив минулого тижня, не обмежує торгівлю спиртними напоями в нічний час, а дозволяє місцевим органам влади самим встановлювати заборони. Раніше окремі міста – Київ, Львів, Луцьк, Черкаси, Ужгород тощо – намагались заборонити продавати алкоголь в нічний час, проте через відсутність загального врегулювання заборону легко було оскаржити в суді.

Сам по собі закон нічого не забороняє, лише делегує повноваження органам місцевого самоврядування

«Багато надходило звернень від місцевих рад до депутатів Верховної Ради з проханням врегулювати це питання на законодавчому рівні і надати їм таке право. Закон, який ми ухвалили у четвер, надав їм таке право, ми це зробили. Сам по собі цей закон нічого не забороняє, він лише делегує повноваження органам місцевого самоврядування – встановлювати чи не встановлювати обмеження продажу алкоголю на території свого села, міста чи селища», – пояснює депутат в ефірі «Ранкової Свободи».

Васюник визнає, що закон не вирішує проблему алкогольної залежності, але сподівається на певний соціальний ефект.

Закон точно обмежить можливість підліткам купувати алкоголь

«Він (закон – ред.) зменшить кількість п’яних вночі під ларьками в різних житлових мікрорайонах чи на спортивних, чи дитячих майданчиках. Він точно обмежить можливість підліткам купувати алкоголь, бо одне питання, коли молоді люди спробують купити пляшку алкоголю вдень, а інша справа – коли вони без свідків купляють в продавця цілодобового кіоску вночі», – порівнює парламентар.

Як згадує директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, громадські організації зазвичай вигравали суди проти міських рад щодо обмежень на торгівлю спиртним.

Київрада знову ухвалювала заборону на продаж алкоголю, мало хто ішов на порушення

«Це все одно не давало права продавати алкоголь в нічний час, тому що рішення, які виносили суди – це лише ухвалити нові рішення радам усіх рівнів. Звісно, якщо Київрада вирішувала цього не робити, вона знову ухвалювала заборону на продаж алкоголю, і мало хто з торговельних мереж чи заправок ішов на порушення», – каже він.

Від усього проданого алкоголю 5% акцизу надходить в місцевий бюджет

За словами експерта, продавати алкоголь вночі забороняють ті міста, що мають профіцитний бюджет і можуть дозволити собі дбати про комфорт громадян: «Ті місцеві ради, які відчувають дефіцит коштів, звісно, такої заборони вводити не будуть, тому що від усього проданого алкоголю 5% акцизу надходить в місцевий бюджет, як від алкоголю, так і від тих же заправок».

При цьому Дорошенко зазначає, що торговельні мережі втрачають від обмежень 1-2% обороту, чого недостатньо, щоб іти на протистояння з місцевою владою.

При цьому обмеження можуть не зачепити так звані «наливайки» – невеликі торговельні точки, де на розлив продають дешевий алкоголь.

Ринок горілки тінізований на 50-80%

«Більше від 50% алкоголю з градусом, що ми випиваємо – це горілка. А ринок горілки тінізований на 50-80%. І, наприклад, навколо мого дому наливайок більше, ніж легальних магазинів. Звісно, жодні обмеження не поширюються на ці маленькі кіоски», – розповідає Дорошенко.

Людина, яка хоче «догнатись», купуватиме де завгодно

Він вказує на різницю між споживачами такого продукту та покупцями супермаркетів, які дотримуватимуться заборони: «Людина, яка хоче добре провести час, може купити алкоголь завчасно. Людина, яка хоче «догнатись», купуватиме де завгодно. Тому, звісно, обмеження торкнуться людей, які хочуть купити легальний алкоголь і дбають про своє здоров’я. Тому що коли ви купуєте алкоголь на розлив, ви не розумієте, що після цього буде – ви доживете до ранку чи ні».

Заборона продажу алкоголю вночі не допоможе зменшити вживання алкоголю населенням України, переконаний незалежний експерт ринку алкогольної продукції Ігор Товкач. Він сподівається, що президент накладе вето на закон, оскільки спікер порушив регламент під час його ухвалення.

Закон несе корупційну складову, спрямований проти людей, які до споживання відносяться відповідально

«Він тільки збільшить долю тіньового ринку, в першу чергу, міцного алкоголю, яка на сьогоднішній день і так перевищує 60% від загального міцного алкоголю, який виробляється в Україні. Закон також несе і корупційну складову, тому що місцеві органи можуть звертатися до представників, бізнес яких пов’язаний з реалізацією алкогольних напоїв, з певними проханнями. В першу чергу, він буде спрямований проти тих людей, які до споживання алкогольних напоїв ставляться відповідально, тобто купують їх в легальних закладах торгівлі. Ніякого впливу на зменшення пияцтва в Україні відбуватися не буде», – переконаний Товкач.

Лікар-нарколог Олег Перловський також не вважає ініціативу ефективною. Він переконаний, що заборона продажу алкоголю в деяких випадках не має сенсу, в інших є небезпечною.

Вночі ті, хто зловживає алкоголем, вже в стані алкогольного сп’яніння

«Алкоголізм полягає в тому, що до вечора симптоматика посилюється, тому вночі ті, хто зловживає алкоголем, вже або в стані алкогольного сп’яніння, або в них такий страшний стан, що їм цей алкоголь потрібен як ліки. Він може не випити – і в нього станеться алкогольний психоз чи ще якісь порушення виникнуть», – припускає лікар.

Натомість, на думку Перловського, варто було б починати з досліджень, щоб визначити психологічний профіль людей, які частіше за все купують алкоголь вночі.

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