Контрафактний алкоголь: скільки його в Україні?

Незважаючи на невеликі зарплати і підвищення акцизів на алкоголь, українці більше за всіх у Європі витрачають грошей на міцні напої. Таку думку на основі даних статистики оголосив директор української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. За його словами, мотиви українців при виборі алкоголю практично не змінилися. Кількість проданих одиниць товару напередодні святкових днів також не змінилася. Але головна небезпека полягає в тому, що з підвищенням акцизів продовжує зростати тіньовий ринок.

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Хоча офіційне споживання, як визнає директор української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, знизилося, це говорить не тільки про те, що українці стали менше пити, а й про зростання частки тіньового ринку.

Тіньовий ринок складає від 50% – ці дані були кілька років тому – до 80%, як кажуть виробники сьогодні

«На жаль, ми ніколи не зможемо порахувати тіньовий ринок, який дуже великий по всіх алкогольних напоях без винятку, але більше всього по горілці», – каже фахівець. Він наводить приблизні дані від виробників галузі: «Цей ринок складає від 50% – ці дані були кілька років тому – до 80%, як кажуть виробники сьогодні».

Спікер департаменту захисту економіки Національної поліції Наталія Калиновська також підтверджує відсутність точних цифр по обсягах контрафактного алкоголю, однак, щоб окреслити масштаби, наводить приклад: «Якщо пам'ятаєте, в Закарпатській області проходило 25 обшуків стосовно організації виробництва та збуту фальсифікованого алкоголю. Масштаб був такий потужний, що за добу виготовляли до 2 тисяч ящиків такого алкоголю», – згадує вона.

Ми вже сьогодні можемо зробити пляшку пива по 100 гривень та горілку по 500 гривень, що 100% ринку буде зайнятий фальсифікатом

На думку Дорошенка, основна причина росту частки тіньового сектору – підвищення акцизів на алкоголь, адже виробники не зацікавлені в тому, щоб їхня продукція коштувала дорого. «Ми вже сьогодні можемо зробити пляшку пива по 100 гривень та горілку по 500 гривень, але розуміємо, що 100% ринку буде зайнятий фальсифікатом. Тут і почнуться проблеми: рівень споживання не знизиться, а частка офіційного алкоголю знижуватиметься», – каже експерт.

За його словами, наразі законно вироблений алкоголь обходиться українцям в 2-2,5 рази дорожче, ніж європейським сусідам, а в містах України на кожну офіційну торгову точку припадає 2-3 «наливайки», в яких ціна на алкоголь істотно нижча.

«Пляшка горілки в такій «наливайці» коштує по всій країні 30 гривень за півлітра. Офіційна ціна не може бути меншою за 70, – порівнює він. – Держава має знайти баланс інтересів».

Лише за запахом можна визначити, наскільки якісний продукт

За словами Наталії Калиновської, найчастіше контрафактний алкоголь маскують під продукцію українських виробників. Ця діяльність карається за двома статтями Кримінального кодексу України: статтею 204 (незаконне виробництво і збут підакцизних товарів) та статтею 199 (використання підробних марок акцизного податку). Вона радить звертати увагу на зовнішній вигляд пляшки: як наліплена марка акцизного податку, як наклеєна сама етикетка. «Якщо говоримо про горілку, варто струснути її і подивитися, чи буде осад. Якісна горілка буде кришталево чиста, – каже Калиновська. – Але лише за запахом можна визначити, наскільки якісний продукт».

Представниця Нацполіції радить купувати алкоголь у великих торговельних мережах – їх виробники фальсифікату уникають.

Алкоголь – проблема?

У червні цього року набуло чинності рішення суду про скасування заборони продажу алкоголю в Києві у нічний час, яка діяла з вересня минулого року. Київський громадський активіст Віталій Черняховський, який виступав за це обмеження, каже, що воно не дало результатів.

Рішення Київради про обмеження продажу алкоголю в нічний час є бутафорським, оскільки здебільшого в нічний час торгують ларьки, чи продають вони алкоголь у нічний час, проконтролювати неможливо

«Рішення Київради про обмеження продажу алкоголю в нічний час є бутафорським, оскільки здебільшого в нічний час торгують ларьки, яких у Києві понад сто тисяч. І те, чи продають вони алкоголь у нічний час, проконтролювати практично неможливо», – нарікає активіст.

При цьому Віталій Черняховський не бачить істотної різниці між міцним та слабким алкоголем: «Алкоголь – це ж не лише «важкі» напої, а й пиво, і слабоалкогольні, які продаються вільно. Йдеться ж не лише про горілку й вино. Зрештою, яка різниця, чим напитися?».

Всі заборони з точки зору медичної не мають жодного сенсу

Лікар-нарколог Олег Перловський впевнений, що будь-які заборони не матимуть результату, якщо людина вирішила випити: «Всі заборони з точки зору медичної не мають жодного сенсу. Якщо для людини алкоголь – це «ліки», вона його вживатиме, неважливо офіційно чи не офіційно, вночі чи вдень».

Олексій Дорошенко вбачає в спробі заборонити продаж алкоголю в нічний час в першу чергу бажання міського керівництва знизити криміногенну ситуацію в столиці.

Саме вживання алкоголю призводить до росту випадків вбивств, хуліганств та інших злочинів

«Саме вживання алкоголю призводить до росту випадків вбивств, хуліганств та інших злочинів», – стверджує він.

На думку експерта, єдиний вихід із ситуації – створення фіксованої політики щодо алкоголю за прикладом європейських держав. «Зараз в нас, на жаль, рішення приймаються спорадично: зараз підняли акциз, завтра – мінімальну роздрібну ціну, замість того, щоб прописати чіткий документ», – порівнює Дорошенко.

Це так звана «психологічна іммобілізація»: коли в людини багато проблем, які треба вирішити, вона вживає алкоголь, щоб «відключитись» від цього суму

Основною причиною споживання алкоголю, як якісного, так і контрафактного, Олег Перловський схильний вважати складну соціально-психологічну ситуацію в суспільстві: «Алкоголь використовують не для того, щоб розважитись. Це так звана «психологічна іммобілізація»: коли в людини багато проблем, які треба вирішити, вона вживає алкоголь, щоб «відключитись» від цього суму».

Кому потрібен алкоголь о другій ночі? Не думаю, що тим, хто хоче когось зарізати

При цьому нарколог не вірить у прямий зв’язок між продажем алкоголю та криміналом: «Кому потрібен алкоголь о другій ночі? Не думаю, що тим, хто хоче когось зарізати. Це потрібно тим, хто перебуває в поганому фізичному та психічному стані», – аргументує він.

Алкоголізм в Україні серйозніший за будь-яку наркоманію. Люди п’ють, коли в них не вистачає грошей на те, щоб купити щось серйозне

Соціальний психолог Віктор Пушкар зазначає, що до вживання алкоголю спонукає бідність: «Алкоголізм в Україні серйозніший за будь-яку наркоманію. Люди п’ють, коли в них не вистачає грошей на те, щоб купити щось серйозне, що їм дійсно треба».

На переконання психолога, для зменшення споживання одного підвищення цін недостатньо.

«Просте підняття цін призведе до того, що будуть більше споживати контрафактного алкоголю. Треба створювати умови для тих, хто виробляє якісний алкоголь – тим самим виноробам чи виробникам крафтового пива», – переконаний він.​

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