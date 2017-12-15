Діти п’ють спиртне, бо від них вимагають «подорослішати» – психолог

Діти починають вживати алкоголь, тому що суспільство вимагає від них дорослішати надто швидко, вважає доцент кафедри медичної психології університету імені Богомольця Віталій Луньов. А представник Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей» Олексій Лазаренко вказує на те, що в Україні є закони, спрямовані на захист дітей від раннього розвитку залежності, проте вони не виконуються. Дієвим способом протидії він називає створення можливостей для альтернативного дозвілля.

Віце-президент Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей» Олексій Лазаренко покладає провину за дитячий алкоголізм на все суспільство, яке толерує вживання алкоголю.

Є такі наративи: щось вчинив – він був п’яний, з нього менше спитають

«В нас є такі наративи: щось вчинив – він був п’яний, з нього менше спитають, бо він був п’яний. Найкращі відчуття, коли ти був на вечірці і був п’яний», – наводить приклади він.

Як пояснює правозахисник, батьки теж часто неспроможні ефективно провести виховну роботу зі своїми дітьми, адже самі мають досвід вживання і не вбачають в цьому серйозної проблеми.

Вважають: нехай зі мною спробує, все під контролем. Це надає змогу підліткові думати: чому б не спробувати

«Всі вважають: нехай зі мною спробує, це можна, все під контролем. Це теж такий наратив, така психологія, яка надає змогу підліткові думати: ну, а чому б не спробувати», – зазначив він у студії «Ранкової Свободи».

Алкоголь як ліки від дискомфорту в житті

Лікар-нарколог Олег Перловський вважає, що діти починають вживати спиртні напої через те, що намагаються подолати дискомфорт у житті.

Діти використовують алкоголь як ліки. Вони відчувають себе весь час дискомфортно. Випив – стало легше

«Діти вживають алкоголь спочатку не від залежності якоїсь чи від бажання отримати задоволення, з тим, що діти використовують алкоголь як ліки. В період свого дозрівання у них виникає така дисгармонія в розвитку тих чи інших функцій психіки, гормональних функцій. І вся ця дисгармонія приводить до того, що вони відчувають себе весь час дискомфортно. Випив – йому стало легше», – міркує Перловський.

Цю думку підтверджує доцент кафедри медичної психології університету імені Богомольця Віталій Луньов. Він стверджує: діти фізіологічно схильні ставати залежними швидше, ніж дорослі, а запити сучасного суспільства їх до цього підштовхують.

Випити і «відчути себе дорослими»

Підліткові суспільство пропонує моделі поведінки, які насправді більше повинні характеризувати дорослого

«Нинішній час – це час споживацтва, час, коли стираються межі між дитиною та дорослим. По суті, дитині, підліткові дуже часто сучасне суспільство диктує і пропонує такі моделі поведінки, які насправді більше повинні характеризувати вже дорослого. Якщо ми подивимось, як сучасні підлітки вдягаються – це надто по-дорослому, можна сказати. Заняття, звички, погляди, переконання – якщо раніше ми могли навіть ззовні відрізнити дорослого від дитини, то зараз дуже часто питаємо себе: а скільки років цій, по суті, ще дитині?», – каже психолог.

Алкоголь – це найпростіший спосіб підняти собі настрій

Це, за його словами, накладається на культуру вживання алкоголю в Україні: «Алкоголь – це найпростіший спосіб підняти собі настрій, згуртувати якусь групу навколо розпивання спиртного, одразу ж налаштовується певна атмосфера, яка значно простіша, ніж бачити повсякденність такою, яка вона є».

Луньов вказує на те, що держава не має плану дій для протидії підлітковій алкозалежності.

Немає конкретної державної політики, під яку можна робити більш конкретні проекти

«Немає конкретної державної політики чи програми, під яку вже потім можна було б робити більш конкретні проекти. Тому що поки що сама ідеологія споживацтва – якомога більше чогось отримати, відповідно, якомога більше чогось продати. В тому числі, ми зараз говоримо про алкогольні напої, це ж шалені гроші», – зазначає він.

На думку освітянина, корінь проблеми полягає в тому, що діти не відчувають себе достатньо захищеними, якщо не здаються дорослими.

Їм здається, що, якщо вони подорослішають, то зможуть себе захистити

«Їм здається, що, якщо вони максимально подорослішають, то зможуть себе захистити. Власне кажучи, це говорить про незахищеність в сім’ї, про незахищеність у школі», – підсумовує Луньов.

Закони є, та не виконуються

Олексій Лазаренко зауважує, що з боку держави все ж є достатня законодавча база, яка мала б захищати дітей.

В нас є відповідальність за продаж дітям алкогольних і тютюнових виробів

«В нас є відповідальність за продаж дітям алкогольних і тютюнових виробів, встановлено вік, до якого забороняється продавати дітям, тобто в нас все є», – впевнений він. Але складність у тому, що закони не виконуються.

На думку громадського діяча, рішенням може стати створення альтернативного дозвілля, яке замінить дітям вживання шкідливих речовин.

Можливість застосувати свою енергію в іншому руслі – на це має бути спрямована державна політика

«Спортивні секції, різноманітні заходи, які можуть відбуватися з участю дітей, підлітків, можливість застосувати свою енергію в іншому руслі – на це має бути спрямована державна політика», – перераховує Лазаренко.

Директор Київського обласного психонаркологічного медоб’єднання Геннадій Зільберблат наголошує, що до 18–21 року, доки не завершиться психічне та фізичне формування організму, вживати спиртне взагалі не рекомендується.

Втім, згідно з офіційною статистикою, молоді українці взагалі не мають проблем з алкоголем – лише епізодично вживають.

Яка статистика правдивіша?

Офіційна статистика знижується

«В 2007 році на офіційному обліку стояло із розрахунку на 10 тисяч населення 10,99, в 2012 році – 8,03, в 2016-му – 3,4, в 2017-му – 3. Офіційна статистика знижується», – наводить цифри лікар.

Разом із тим він посилається на дані анонімного опитування, проведеного серед молоді.

У 2017 році в нас 26% опитаних вживали спиртні напої. Минулого року було 38%

«У 2017 році в нас, за нашими даними, 26% опитаних (а ми опитали 9 тисяч 182 неповнолітніх) вживали спиртні напої. Це анонімне опитування, загалом воно було об’єктивне. Опитували учнів старших класів, ПТУ та 1–2 курсів ВНЗ. Минулого року було 38%, опитали дещо менше. Ось ці відсотки – 26%, 38% – вони, напевно, відповідають тим реаліям, з якими ми стикаємось», – припускає Зільберблат.

Крім того, в протидії розвиткові залежності присутня і законодавча складова: Геннадій Зільберблат зазначає, що лікарі не мають права ставити дитину на облік чи оглядати її без згоди батьків.

Не всі батьки достатньо розважливо підходять до вирішення проблеми

«Не всі батьки достатньо розважливо підходять до вирішення цієї проблеми і не заперечують проти оглядів. А, виявивши вживання алкоголю, можна було з дитиною інтенсивніше проводити реабілітаційну роботу, в першу чергу психотерапію. Адже вживання алкоголю не вимагає медикаментозного лікування – це тільки коли людина страждає на залежність», – підкреслює нарколог.

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