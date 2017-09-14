Київрада заборонила продаж алкоголю в МАФах

Київська міська рада заборонила продаж алкоголю в МАФах.

Як повідомляє прес-служба Київради,за це рішення проголосував 81 депутат.

Депутати вважають, що це рішення має позитивно вплинути на комфорт киян і врегулює торгівлю алкогольними і слабоалкогольними напоями у тимчасових спорудах.

«Тривалий час в Києві існувала законодавча колізія. Згідно з чинним законодавством, алкогольні напої можна продавати тільки в капітальних спорудах…Тимчасові споруди жодним чином не відносяться до капітальних споруд і тому фактично, видаючи договори пайової участі на продаж алкогольних напоїв в тимчасових спорудах, ми порушуємо чинне законодавство. Це рішення врегульовує таку колізійну ситуацію», – сказав автор документа, депутат фракції «Солідарність» у Київраді Владислав Михайленко.

У березні минулого року Київрада вже ухвалювала рішення про демонтаж МАФів, з власниками яких не укладено договорів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою Києва, а також заборону продажу алкогольних напоїв у них. У квітні 2016 року міський голова Києва Віталій Кличко підписав це рішення. Після цього були протести біля Київради – мітингувальники вимагали дозволити продаж алкоголю у кіосках. Проте це рішення Київради оскаржували в суді.