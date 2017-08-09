Уряд підвищує мінімальні ціни на алкоголь в Україні

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою підвищує як гуртову, так і роздрібну ціну на окремі алкогольні напої. Про це йдеться на сайті уряду. Зокрема, як зазначається, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби планується збільшити на 14,0-19,41%; віскі, ром та джин - на 6,5-6,6%; коньяк (бренді) - на 12,3-29,1%; вина з додаванням спирту, ігристі - на 7,1-13,3%.

Таким чином Кабмін має намір боротись із контрафактом.

«До Мінекономрозвитку надійшли чисельні звернення учасників ринку, які наголошували, що чинні мінімальні ціни не покривають їхні операційні витрати. Внаслідок цього, на думку асоціацій виробників алкогольної продукції, послаблюється конкуренція з боку легальних виробників і збільшується частка недобросовісних виробників. Це відбувається, тому що такі компанії можуть скорочувати свої операційні витрати шляхом придбання необлікованого спирту, використання сурогатних речовин, ухилення від сплати податків, виробництва контрафактної продукції, тощо», – йдеться у повідомленні.

Уряд уточнює, що теперішні мінімальні ціни на алкоголь були встановлені у листопаді 2016-му, але цього року зросли ставки акцизного податку.

Підвищенню цін на алкоголь передували повідомлення про отруєння сурогатним алкоголем в кількох регіонах України у вересні минулого року року. За даними Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, станом на 28 листопада 2016-го 150 людей отруїлися через вживання неякісного алкоголю, з них – 73 померли.