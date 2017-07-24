Белорусские обозреватели

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Официально торговли между Беларусью и группировками «ЛНР» и «ДНР» нет. Минск не признает независимости подконтрольных сепаратистам территорий, а значит, в экономических отношениях с субъектами хозяйствования группировок «ЛНР» и «ДНР» белорусские предприятия находиться не должны. Однако на самом деле товары из Беларуси массово отправляются в Донецк и Луганск, а на белорусских заводах производят алкоголь под торговыми марками фирм, финансирующих боевиков. Основными получателями выгоды от этого бизнеса являются компании, тесно связанные с руководством группировок «ЛНР» и «ДНР».

Водка премиум-класса для боевиков

В городском поселке Шумилино (Витебская область Беларуси) расположен небольшой частный завод «Славпродукт», его учредитель – российское ООО «Нортимер». В 2016 году экспорт предприятия резко вырос: с 38,6 тысячи дал (1 дал = 10 литров) до 46,7 тысячи. Именно с прошлого года на «Славпродукте» начали производить и разливать водку премиум-класса под торговой маркой Belsweet по заказу донецкой компании ООО «Белсвит», которая, по данным бизнес-портала «DNR-Live» является крупнейшим поставщиком белорусского алкоголя в «ДНР». А в качестве импортера на этикетках указано ЧП «Содействие», зарегистрированное в подконтрольном боевикам Торезе.

В 2016 году у нас вырос экспорт на «ДНР»

«В 2016 году у нас вырос экспорт на «ДНР». Сначала они закупали нашу водку «Сяброўка», а потом решили, почему бы не раскрутить собственный бренд. В принципе, это произошло с нашей подачи. Водка продается на «ура», иногда даже не успеваем производить в нужных объемах», – рассказала главный технолог «Славпродукта» Валентина Солдатова.

По ее словам, «Белсвит» нанимает белорусского перевозчика, который везет партию алкоголя через Россию в оккупированный Донецк. В ближайшее время по маршруту Шумилино-Донецк должны отправиться шесть машин с водкой от «Славпродукта», однако поставка задерживается – ЧП «Содействие» сейчас проходит «перерегистрацию».

ЧП «Содействие» (Торез) было основано еще в 1999 году Игорем Автономовым. Сегодня его сын Дмитрий Автономов – влиятельная фигура в группировке «ДНР». У него крупный угольный бизнес, он руководит предприятиями «Донбассуголь» и «Востокуглемет», возглавляет благотворительный фонд «Возрождение Донбасса». В определении Октябрьского районного суда Мариуполя от 11 августа 2015 года говорится, что Дмитрий Автономов обеспечивает до 20% поступлений в «бюджет» группировки «ДНР». Вместе с Дмитрием в финансировании терроризма СБУ подозревает и его мать Татьяну Автономову – руководителя ЧП «Содействие» (Константиновка). Как отмечено в определении суда, финансирование «ДНР» осуществляется Дмитрием Автономовым «с использованием комплекса субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных как в Украине, так и за границей». Все эти фирмы фактически принадлежат Автономову, но оформлены на подставных лиц. Как следует из ответа СБУ на запрос журналистов, в этот комплекс входит и ЧП «Содействие» из Тореза, которое импортирует белорусскую водку.

«Следователями УСБУ в Донецкой области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 1 апреля 2015 года, в рамках которого проверяются факты финансирования указанным предприятием (ЧП «Содействие» в Торезе – ред.) деятельности террористической организации «ДНР», – заявили в СБУ.

«Стоматолог» и «Крыніца»?

Если небольшой частный завод «Славпродукт» в белорусской глубинке делает для «ДНР» эксклюзивную линейку водки, то крупнейшее предприятие пивоваренной отрасли Беларуси ОАО «Крыніца» производит для сепаратистов собственную марку пива.

Пиво «Юзбир» – это торговая марка, принадлежащая ООО «Мастер-торг» (Донецк). Как и водка Belsweet, оно не попадает на белорусский рынок, а идёт напрямую в оккупированный Донецк.

Донецкая компания «Мастер-торг» является крупнейшим дистрибьютором продуктов питания в «ДНР» и «ЛНР», а также поставляет продукцию своих торговых марок в оккупированный Россией украинский Крым. С Беларусью фирма работает с начала 2015 года – об этом сообщается на их сайте.

По данным группы «Информационное сопротивление», «Мастер-торг» занимает приблизительно 40% рынка на подконтрольной «ДНР» территории, обладает бессрочной «лицензией» на торговлю алкоголем, выступает постоянным спонсором различных спортивных турниров.

Директор ООО «Мастер-торг», некто Николай Мусиенко, категорически отказывается общаться с прессой на тему поставок из Беларуси. Имена учредителей компании в открытых источниках не фигурируют. Между тем, по информации от самих боевиков, данная фирма может быть связана с Александром Януковичем – сыном экс-президента Виктора Януковича, который сбежал в Россию.

«Мастер-торг» находится под патронажем «Стоматолога». Любая наша структура будет прямо и косвенно связана с Захарченко (главарь группировки «ДНР» – ред.), а «Мастер-торг» еще и с Януковичем», – сказал бывший полевой командир «ДНР» Александр Ходаковский. Подтверждения этой связи из других источников нет.

Далее продукты из Беларуси попадают на прилавки партнеров «Мастер-торга»: среди них крупнейшая в «ДНР» сеть «Первый республиканский супермаркет» (бывшая сеть АТБ, «отжатая» боевиками), «Сигма-ленд» (бывший «Ашан»), «Амстор» и другие. В свою очередь «ПМР» и «Амстор», по данным СМИ, контролирует Захарченко, а возглавляет «Первый республиканский» его жена.

В Луганске ключевыми партнерами «Мастер-торга» являются «Универсам 1» и сеть социальных супермаркетов «Народный» – «отжатые» боевиками супермаркеты «Лелека» и АТБ соответственно. Они контролируются приближенными Игоря Плотницкого, главаря группировки «ЛНР».

На «Крыніце» признают, что производят пиво «Юзбир», но наличие прямых контрактов с «Мастер-торгом» отрицают.

Что касается «Мастер-торга», не имеем контрактов с этой компанией. Мы производим продукцию по заказу третьей стороны и уважаем право наших партнеров на конфиденциальность

«Что касается «Мастер-торга», то переговоров по производству пива мы не вели и не имеем контрактов с этой компанией. Мы производим продукцию по заказу третьей стороны и уважаем право наших партнеров на конфиденциальность», – заявил заместитель гендиректора «Крыницы» Валерий Столяров.

Начальник управления маркетинга и рекламы Сергей Решетников рассказал, что у «Крыницы» – контракт с канадской компанией, которая представляет интересы «Мастер-торга» в Беларуси.

Из Беларуси через Гонконг

Канадская фирма-прокладка для торговли группировок «ЛНР» и «ДНР» с Беларусью – далеко не самый экзотический вариант.

«Мозырский спиртоводочный завод» на этикетках своей продукции, поставляемой в Донецк, указывает в качестве импортера компанию Huge Sky Limited с регистрацией в Гонконге. А в качестве заказчика – макеевское ООО «Интер-Торг», которое, предположительно, аффилирована с «Мастер-торгом».

Связь Huge Sky LTD. с «Мастер-торгом» прослеживается в официальной статистике, опубликованной российской службой аналитического контроля за экспортом на сайте tamozhna.ru

В реестре компаний Гонконга указано, что Huge Sky LTD была создана в июне 2014-го. Её учредители скрыты, но в открытом доступе есть информация о контактном лице – это Дмитрий Кононенко из Донецка. Мы связались с Кононенко, и он не отрицал, что работает на гонконгскую фирму. На вопрос, кто владельцы Huge Sky LTD., Дмитрий Кононенко ответил: «Я не могу вам сейчас ничего рассказать» и повесил трубку.

Мы работали с «ДНР», но уже прекратили. На данный момент не договорились по цене

«Мы работали с «ДНР», но уже прекратили. На данный момент не договорились по цене. Эта фирма, «Интер-торг», закрылась, открылась новая. Нашим партнёром был Huge Sky LTD. Теперь мы временно не работаем с этим направлением, но тема окончательно не закрылась, ведутся переговоры. Они (представители фирмы из подконтрольной группировке «ДНР» территории – ред.) приезжали в Беларусь на выставку «Продэкспо» в прошлом году», – рассказал заместитель директора «Мозырского завода» Сергей Македонский.

Ответ на вопрос, зачем боевикам торговать с Беларусью через Гонконг и Канаду, кроется в полуоффшорном законодательстве этих территорий: налогами здесь облагаются только те доходы, которые были получены в Гонконге и Канаде соответственно. Все финансовые операции за пределами Гонконга и Канады налогообложению не подлежат. При этом репутации оффшорной зоны у Гонконга и Канады нет.

Фирмы-прокладки нужны для того, чтобы производить расчеты между Беларусью и боевиками, так как официально провести их через белорусские банковские системы невозможно. Как пояснили в «ДНР» Консалтинг», официально расплатиться с Беларусью нельзя «ни налом, ни безналом». Необходим субъект хозяйствования на территории признанного Беларусью государства, со счетов которого деньги могут поступить белорусским предприятиям. Чаще всего эту функцию выполняют российские фирмы. По данным российской газеты «Ведомости», после начала войны на Донбассе в Ростовской области случился бум внешнеторгового и логистического бизнеса: количество зарегистрированных там оптовиков и перевозчиков, увеличилось более чем вдвое.

Удобней всего для белорусских предприятий, если фирма в ОРДЛО имеет параллельную украинскую регистрацию. Вероятно, её до недавнего времени имело и ЧП «Содействие» – именно поэтому фирма-импортер попала на этикетки водки «Белсвит».

«Деньги не пахнут»

Мы продаем нашу продукцию всем, кто берет. Когда Украина запретила торговать с этими областями, на их место сразу пришла Россия и Беларусь. Мы уже около двух лет работаем с «ДНР»

«Мы продаем нашу продукцию всем, кто берет. Поймите, сегодня любая ниша будет заполнена сразу. Когда Украина запретила торговать с этими областями, на их место сразу пришла Россия и Беларусь. Мы уже около двух лет работаем с «ДНР», – говорит начальник сектора внешнеэкономической деятельности «Гродненского ликеро-водочного завода» Петр Калесник.

«Гродненский ликеро-водочный завод» входит в государственный холдинг «Минск Кристалл Групп» и лидирует по производству водки в Гродненской области Беларуси. Проблем с контролирующими органами на заводе не боятся.

А какие у нас могут быть проблемы? Когда приходит предоплата, мы отгружаем продукцию. По экспортной декларации отгрузка идет в Украину

«А какие у нас могут быть проблемы? Наши органы никому не мешают. Когда приходит предоплата, мы отгружаем продукцию. Мы контракт заключили, в котором есть предоплата. Расплачиваются с нами в долларах, частично – в российских рублях. По экспортной декларации отгрузка идет в Украину», – рассказывает Калесник.

Холдинг «Минск Кристал групп» был создан по указу президента Беларуси Александра Лукашенко 17 июля 2015 года. Сегодня холдинг фактически является монополистом на рынке алкогольной продукции в Беларуси. В пояснении к указу отмечалось: все 8 предприятий холдинга объединяются с целью «выработки единой стратегии» продвижения продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Мониторинг ассортимента торговых сетей в ОРДЛО показывает, что там представлена продукция как минимум 5 из 8 предприятий холдинга. Два завода (Гродненский и Мозырский) даже не скрывают факт прямых поставок на подконтрольные сепаратистам территории. Взять комментарий у «Витебского ликеро-водочного завода» нам не удалось, хотя его продукция продается на неподконтрольной Украине части Донбасса. Еще два завода – «Гомельский ликеро-водочный завод» и «Брестский ликеро-водочный завод» – официально не отрицают и не подтверждают, что торгуют с боевиками напрямую.

Подтверждение поставок брестской водки в «ДНР» мы получили в частном разговоре в отделе внешнеэкономической деятельности на заводе «Белалко». Мы обратились туда под видом предпринимателей из «ДНР», которые хотят приобрести партию алкоголя. Новым «оптовикам» предложили работать через постоянного партнера «Белалко» в Донецке – «Торговый дом Плюс». В «ТД Плюс» прямые поставки в Донецк продукции «Брестского ликеро-водочного завода» также подтвердили.

«Белалко» – самое успешное предприятие Брестской области и крупнейший налогоплательщик региона. По данным Министерства по налогам и сборам Беларуси, в 2016 году сумма заплаченных «Брестским ликеро-водочным заводом» налогов составила 5% от общих поступлений в казну.

Зачем белорусским предприятиям такой бизнес з частью Донбасса, которую контролируют боевики? «А чем отличаются Луганск, Донецк от других территорий? От «материковой» части Украины? В политику мы не лезем. У нас буквально недавно была встреча здесь с президентом Молдовы. Он очень хорошие слова сказал, что политика политикой, а бизнес есть бизнес. Деньги не пахнут», – заявил представитель одного из предприятий, который не захотел, чтобы его имя упоминалось.

Он отметил, что в апреле этого года официальный Киев направил ноту протеста в связи с торговлей между белорусскими предприятиями и «ЛНР» и «ДНР», группировками, которых Украина считает террористическими.

«На сегодняшний день отгрузки туда продолжаются», – сказал белорусский предприниматель.

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Кроме алкоголя, Беларусь поставляет сепаратистам широкий ассортимент продуктов питания. Белорусской «молочкой», кондитерскими изделиями, консервами завалены прилавки магазинов в ОРДЛО. Речь идет о продукции нескольких десятков предприятий. Также в Донецке и Луганске оптом и в розницу продаётся белорусская косметика, трикотаж и бытовая техника. В большинстве случаев белорусские производители не афишируют свой бизнес с предприятиями на оккупированной части Донбасса.

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Официальные комментарии относительно поставки белорусских товаров в группировки «ЛНР» и «ДНР» в ответ за запрос Радио Свобода:

Я даже с трудом могу представить, что такое может происходить

​Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: «Первый раз об этом слышу. Более того, я могу сказать, что очень внимательно наше правительство относится вот к такого рода вещам, поэтому мне очень трудно допустить, что такое может быть. Не могу комментировать, я даже с трудом могу представить, что такое может происходить. Не может быть прямых поставок, более того, я говорю: у нас есть, скажем так, и ориентирующие документы по линии правительства о том, что есть закон, законодательная база в Украине, которой надо придерживаться. Мне кажется, сам визит нашего главы государства говорит сам за себя».

Ми не просто заперечуємо, ми вважаємо, що це є незаконно

​Наталья Микольская, заместитель министра экономического развития и торговли Украины: «Незалежно від того, з якої країни є ці компанії, позиція України буде залишатися одна і та сама – ми не просто заперечуємо, ми вважаємо, що це є незаконно. Ми маємо право суверенне встановлювати певні торговельні режими, і наші торговельні партнери повинні поважати ці торговельні режими. Звичайно, бізнес є бізнес, про це треба пам’ятати, бізнес використовує різні можливості, але я думаю, що коли позиція двох торговельних партнерів збігається і вони розуміють, що відбувається, ці питання всі вирішуються. У рамках візиту (президента Білорусі до Києва – ред.) обговорюється весь комплекс питань, які стосуються проблем у взаємній торгівлі, і цих питань насправді достатньо багато, і туди входять і питання, де ми наголошуємо на територіальній цілісності України і тих торговельних режимах, які в нас застосовуються, і тих обмеженнях, які Україна застосовує до торгівлі з окупованими територіями».

Министерство иностранных дел Украины в ответ на запрос Радио Свобода сообщило: «Останнім часом спостерігаються факти наявності товарів білоруських виробників в торговельних мережах на територіях ОРДЛО. Наявна інформація дає підстави вважати, що більшість білоруської продукції потрапляє до ОРДЛО через територію Російської Федерації. Українська сторона неодноразово висловлювала своє занепокоєння білоруській стороні та зверталася з проханням вжити заходів щодо недопущення подібних фактів, а також попереджала про можливе накладення санкцій на білоруські підприємства, у разі доведення фактів постачання їхньої продукції до ОРДЛО. Білоруською стороною, у свою чергу, було засвідчено незмінну позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України і готовності провести ретельне розслідування зазначених фактів та вжиття заходів щодо припинення подібних дій. МЗС України постійно проводить роботу, використовуючи дипломатичні важелі, щоб відслідковувати та своєчасно реагувати на факти діяльності білоруських підприємств на територіях ОРДЛО».