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Алкоголизм, наркомания, семейное насилие и самоубийства. Проблема национального масштаба, которая усугубляется военными действиями на Востоке Украины. Психологи отмечают, что военные, вернувшиеся из зоны конфликта, впадают в такие состояния от безысходности. Кто-то из-за обесценивания их заслуг, кто-то – из-за пережитых стрессов.

Проблема алкоголизма и наркомании общенациональная. Она усугубляется пережитыми на фронте ситуациями, но изначально, если человек пил на гражданке, то он будет пить и на фронте, говорит психолог центра «Axios» Наталья Стоецкая.

«Эта проблема существовала всегда, как и домашнее насилие, так же, как и эмоциональное насилие, и невозможность проживать какие-то ситуации, от которых уходят по средствам самоубийств», – рассказывает Стоецкая.

Многие проблемы можно было бы решить со старта, если бы с военными работали психологи, говорит офицер Виталий Баранов. Когда он исполнял обязанности командира 90-го батальона, заметил, что некоторые солдаты начали спиваться целенаправленно, чтобы быть дальше от фронта. Но хуже, когда алкоголь и наркотики передавали родственники в посылках или привозили волонтеры.

Люди со слабой психикой – которые всё переживают в себе. На войне они чувствовали себя нужными. А столкнувшись с проблемами после возвращения – деньги закончились, в семье не ладится, работу не нашёл – так вот, они наиболее склонны к суициду

«Я заметил по своим военным, что ребята с разной психикой. Люди со слабой психикой – которые всё переживают в себе. На войне они чувствовали себя нужными. А столкнувшись с проблемами после возвращения – деньги закончились, в семье не ладится, работу не нашёл – так вот, они наиболее склонны к суициду. Вторая категория людей – это те, кто смогли сделать первый выстрел и понять, что человеческая жизнь – ничто. Они по возвращению на гражданку больше склонны к агрессии», – говорит Баранов.

Виталий рассказывает, что с алкоголизмом боролся в своём батальоне жёстко. Если военного видели пьяным, то бросали его в подвал на трое суток. Если человек попадался второй раз, то сидеть в подземелье без света и запасов еды приходилось неделю. Часто это помогало.

А вот помочь человеку, который решил наложить на себя руки, было сложнее. Из сослуживцев Виталия трое покончили с собой, вернувшись с фронта. Ещё троих удалось спасти, отговорив от этого поступка.

По мнению психолога Натальи Стоецкой, говорить о самоубийствах военных, как о последствиях войны – неправильно. Ведь не всегда причиной может быть опыт военных действий и психологические травмы от фронта. Порой причина была ещё до, просто военные действия на время перекрыли эти эмоции.

Пил он до этого или нет, не всегда понятно. Также, как и суициды – они есть и в мирной жизни, среди людей, которые не прошли боевые действия

«Мало того, у нас нет статистики, которая бы отображала, что, возвращаясь с фронта, человек начинает пить. Пил он до этого или нет, не всегда понятно. Также, как и суициды – они есть и в мирной жизни, среди людей, которые не прошли боевые действия», – говорит Стоецкая.

Бывает и так, что человек целенаправленно ищет смерти не осознавая этого. Специалисты называют такое поведение суицидальным. Быстрая езда, экстремальные виды спорта, всё это одни из признаков подсознательного желания лишить себя жизни. Но есть ещё и понятие демонстративного суицида, когда человек совершает попытку, чтоб показать миру, что ему нужна помощь.

«Самый большой процент суицидов от непереносимости душевной боли. Человек страдает настолько, что ему невыносимо и хочется скорее это прекратить», – говорит психолог.

Психолог советует не оставлять людей без внимания, но и не навязывать свою помощь насильно. А вот если речь идёт об алкоголизме и семейном насилии, то кроме самого зависимого, никто не может принять решения избавить его от алкоголя, наркотиков и избиения и морального давления на членов семьи. Если помочь не получается, то психолог советует уходить от таких людей, чтобы уберечь себя.

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