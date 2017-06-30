Українець наклав на себе руки в Росії у виправній колонії. Винен не лише криміналітет?

Тюменському регіональному управлінню Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП) загрожує «тотальна» перевірка через загибель громадянина України в колонії №2. Засновник соціальної мережі Gulagu.net, правозахисник Володимир Осєчкін написав відкриту заяву до керівництва ФСВП, Слідчого комітету Росії та прокуратури з вимогою розібратися з ситуацією в колонії. На думку правозахисника, у виправній установі діє корупційна схема: кримінальні авторитети вимагають великі суми грошей в інших ув’язнених та діляться зі співробітниками колонії.

25 червня ув’язнений у Виправній колонії-2 (ВК-2) Тюменської області 20-річний громадянин України Станіслав Труняков був виявлений повішеним в одній з камер без ознак насильницької смерті. Він був засуджений до сімох років за звинуваченням у перевезенні партії наркотиків.

За словами правозахисника Володимира Осєчкіна, в колонії місцеві кримінальні авторитети вимагали у Трунякова гроші, погрожуючи побоями і зґвалтуванням, та, врешті-решт, довели до суїциду.

– Три дні тому до нас на «гарячу лінію» Gulagu.net надійшло відразу кілька повідомлень від різних людей, які перебувають у колонії №2 Тюменської області, і всі вони не в захваті від корупційного зрощування кримінальних авторитетів і недобросовісних співробітників установи. Вони повідомили про те, що молодого хлопця, 20-річного Станіслава довели до самогубства: щодо нього були приниження, тортури, його жорстоко кілька разів били так звані «смотрящі» в цій колонії, у нього вимагали кошти.

Йому практично не давали нормально спати, він спав по 3-4 години на добу. Кримінальні авторитети змушували його прати свої брудні речі, прибирати за ними

Спочатку зажадали 50 тисяч рублів, він звернувся до родичів і друзів, і йому перерахували гроші, але потім вимоги збільшилися. Йому практично не давали нормально спати, він спав по 3-4 години на добу. Кримінальні авторитети змушували його прати свої брудні речі, прибирати за ними, готувати їм їжу, приносити каву. Після кількох місяців перебування в таких умовах молодий чоловік був зламаний. Я кваліфікую дії цих бандитів як цілеспрямоване доведення до суїциду.

За кілька годин до самогубства Станіслав звертався до співробітників адміністрації колонії, просив захистити його від криміналітету

За інформацією одного з джерел в колонії, за кілька годин до самогубства Станіслав звертався до співробітників адміністрації колонії, просив надати йому безпечне місце, захистити його від криміналітету. Але, як я розумію, ці співробітники, зв’язавшись з начальником колонії Гейсе Гулієвим, юнаку відмовили в захисті, сказали, щоб він сам вирішував свої проблеми. На жаль, він залишився без підтримки з боку держави, посадових осіб, залишився один на один із бандитами.

Самогубство сталося через злочинну недбалість адміністрації установи

Просити гроші у сім’ї, яка і без того вже через нього була в боргах, він не став. І самогубство сталося через злочинну недбалість адміністрації установи. Абсолютно очевидно, що це була недбалість, а можливо, навіть і зловживання, і корупційна змова з бандитами, які, мабуть, з адміністрацією ділилися грошима, які вони вимагали і в молодої людини, і в інших засуджених.

– А якась реакція вже була зі слідчих органів на Вашу заяву?

Наразі нам вдалося отримати чеки і квитанції про перекази коштів. Ми направимо їх до Управління власної безпеки ФСВП, Слідчого комітету, і я бачу підстави для порушення кримінальних справ

– Мені відомо, що слідчі проводять перевірку, вони виїхали на місце, допитували і співробітників, і низку засуджених. У мене також є інформація, що центральний апарат ФСВП Росії проводить свою службову перевірку.

Про результати нам, звичайно, поки не повідомляється, але я чомусь впевнений, що будуть порушені кримінальні справи за цим фактом. Хоча буквально два дні тому нам на «гарячу лінію» знову надійшла тривожна інформація: представників криміналітету в колонії викликали в штаб, з ними розмовляв один із заступників начальника. Я так розумію, йдеться про якийсь консенсус, коли місцеве управління ФСВП заплющить очі на те, що коїть криміналітет, а криміналітет використає свою владу серед ув’язнених і забезпечить мовчання основних свідків серед ув’язнених та їхніх родичів, які весь цей час платили здирникам грошові кошти. Тому ситуація тривожна, і ми зараз будемо збирати інформацію. Наразі нам вдалося отримати чеки і квитанції про перекази коштів. Ми направимо їх до Управління власної безпеки ФСВП, Слідчого комітету, і я бачу підстави для порушення кримінальних справ.

У заяві правозахисника називаються ймовірні імена кримінальних авторитетів, що вимагають гроші у в’язнів. Один із них – Сергій Лаптєв на прізвисько Серьога Сєвєр. Інший – злодій в законі Володимир Зятьков, на прізвисько Зятьок, який, за даними Осєчкіна, входив до клану кримінального авторитета Діда Хасана, убитого в 2013 році, а тепер – Шакро Молодого.

За словами уповноваженого з прав людини в Тюменській області Сергія Мінєвцева, до його відомства часто приходили скарги від ув’язнених ВК-2, і правозахисники регулярно відвідували цей виправний заклад:

– У тій колонії ми дуже часто буваємо. Ми займалися наданням медичної допомоги там, проблеми були, і запрошують нас ув’язнені, коли у них є якісь проблеми з відправленням кореспонденції, наприклад. Ми туди виїжджаємо дуже часто, тому ми добре знайомі з цією колонією. А щодо цього випадку я нічого точно сказати не можу, тому що зараз Слідчий комітет працює і прокуратура, і внутрішнє розслідування триває. Проблема велика, трагедія трапилася, людина загинула.

– Які шанси, що ситуація в колонії зміниться після цієї трагедії?

– Взагалі, проблеми в багатьох колоніях є. Зараз у ВК-2 новий керівник, він почав наводити ніби порядок. Щодо багатьох питань, коли у нас були претензії, він досить серйозно займався. Хто його знає, як далі піде. Я ось зараз не можу поки сказати. Але буде обов’язково великий розбір, і після розбору тільки можна говорити про те, що щось зміниться або не зміниться. У ВК-2 змінився керівник приблизно рік тому. І за цей час було багато хорошого зроблено. До нас, наприклад, люди приходили, родичі ув’язнених, і висловлювали подяку за те, що багато зроблено для ув’язнених останнім часом там. Місця тривалих побачень у них там відремонтовані, зроблені кімнати, в які приходять з дітьми. Тобто багато зроблено хорошого, і ось така трагедія трапилася. Будуть компетентні органи займатися цим.

Правозахисник Володимир Осєчкін дотримується іншої думки про начальника ВК-2 Гейсе Гулієва.

Що стосується начальника колонії Гулієва, то щодо нього необхідно проводити перевірку і встановити, як так сталося, що при цьому начальнику колонією керує криміналітет?

– Чудово, що омбудсмен повідомив про ремонт в колонії. Насправді, це абсолютно злочинна, корупційна схема. Цей ремонт, придбання будівельних матеріалів оплачували родичі ув’язнених, є чеки і квитанції. Але при цьому паралельно з бюджету Росії, з бюджету ФСВП Тюменської області виділялися кошти на аналогічні будівельні матеріали, і ці кошти привласнювалися. Це поширена серед корумпованих співробітників ФСВП схема.

І те, що омбудсмен говорить, що в колонії проведено ремонт, це не плюс, а жирний мінус. І дуже погано, що цей омбудсмен не спромігся поговорити з родичами ув’язнених, які все це оплачували, в яких ці кошти вимагалися в обмін на безпеку їхніх близьких, які перебувають у колонії. Що стосується начальника колонії Гулієва, то щодо нього необхідно проводити перевірку і встановити, як так сталося, що при цьому начальнику колонією керує криміналітет?

Нам вдалося встановити, що у ВК-2 фактично встановлена влада криміналітету. Там є так званий «Положенєц» (на злодійському жаргоні кримінальний авторитет, який відповідає за стан на певній території – ред.) на прізвисько Сєвєр, який раніше був засуджений більш ніж за 50 злочинів, був одним з організаторів злочинного угруповання. І ось ця людина, перебуваючи всередині колонії №2, фактично створила там згуртоване ОЗУ (озброєне злочинне угруповання – ред.), яке керує засудженими. І мабуть, товариша Гуліева це влаштовує. І тут, звичайно, необхідні кадрові рішення і порушення кримінальних справ.

За даними ЗМІ, з ВК-2 вже надходили скарги щодо вимагань та побоїв. Адвокат Ілля Сливко повідомив сайту «Ura.ru», що в 2015 році кілька в’язнів поскаржилися йому на вимагання. Вони розповіли, що керівництво колонії було в курсі ситуації, але нічого не робило. Щодо керівництва колонії також надійшла скарга від дружини одного із засуджених, яка стверджує, що її чоловікові не надається медична допомога. Після скарг ув’язненим зробили суворіші умови утримання, і він оголосив голодування.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода