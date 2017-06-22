Росія: 4 людини померли через вживання сурогатного алкоголю

Російська влада повідомляє про смерть 4 людей через отруєння сурогатним алкоголем у Московській області.

За інформацією Слідчого комітету Росії, 11 мешканців Сергієва Посада, серед яких 2 жінки, були шпиталізовані ввечері 21 червня. Отруєння спричинив сурогатний алкоголь невідомого походження.

Двоє жінок і двоє чоловіків померли, тоді як 7 інших лишаються у лікарні.

Упродовж грудні-січня у Росії через отруєння сурогатним алкоголем померли 77 людей. З’ясувалося, що всі вони пили концентрат для ванн «Глід», у якому замість етилового спирту був смертоносний метиловий.