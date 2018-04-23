Теніс: 15-річна українка Костюк несподівано обіграла 35-у ракетку світу

15-річна українська тенісистка Марта Костюк несподівано обіграла 35-у ракетку світу, французку Алізе Корне на турнірі категорії WTA Premier в німецькому Штутгарті.

Костюк здобула перемогу, попри поразку в першому сеті (4:6, 6:2, 6:3). Корне була посіяна в кваліфікації під першим номером. Тепер українка зіграє в основній сітці змагань.

3 лютого Марта Костюк стала переможницею турніру ITF Womens Circuit в австралійському Берні. Костюк перемогла 25-річну швейцарку Вікторію Голубич із рахунком 6:4, 6:3.

У січні Костюк сенсаційно зуміла пробитися до третього кола відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open). У наступний раунд її не пропустила українка Еліна Світоліна.