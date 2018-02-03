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03 Лютий 2018, Київ 14:52
Новини | Суспільство

15-річна українка Костюк перемогла на тенісному турнірі в Австралії

Марта Костюк

15-річна українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею турніру ITF Womens Circuit в австралійському Берні.

Костюк перемогла 25-річну швейцарку Вікторію Голубич із рахунком 6:4, 6:3.

Перемога на турнірі дає Марті Костюк 80 рейтингових очок і місце в топ-200 світового рейтингу вже з наступного понеділка.

У січні Костюк сенсаційно зуміла пробитися до третього кола відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open). У наступний раунд її не пропустила співвітчизниця Еліна Світоліна.

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