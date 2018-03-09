Теніс: 15-річна Костюк вийшла до півфіналу турніру в Китаї

15-річна українська тенісистка Марта Костюк вийшла до півфіналу турніру ITF Womens Circuit в Китаї.

У чвертьфінальному матчі українка перемогла 26-річну представницю Словенії Далілу Якупович.

У півфіналі Костюк зустрінеться з 23-річною Анною-Кароліною Шмідловою зі Словаччини.

3 лютого Марта Костюк стала переможницею турніру ITF Womens Circuit в австралійському Берні. Костюк перемогла 25-річну швейцарку Вікторію Голубич із рахунком 6:4, 6:3.

У січні Костюк сенсаційно зуміла пробитися до третього кола відкритого чемпіонату Австралії з тенісу (Australian Open). У наступний раунд її не пропустила українка Еліна Світоліна.