«Мотор Січ» заявляє, що не платила до «бюджету» «ДНР»

На підприємстві «Мотор Січ» заперечують заяву Службу безпеки України, яка звинуватила компанію у сплаті коштів до «бюджету» підтримуваного Росією угруповання «ДНР» через відокремлений підрозділ групи – «Сніжнянський машинобудівний завод», розташований на окупованій території Донецької області.

«Ми платили і платимо податки тільки в державний бюджет України, тільки на території України. Ми на території, непідконтрольній Україні, податки не платили і не платимо», – заявив Радіо Свобода директор зі зв’язків з громадськістю ВАТ «Мотор Січ» Анатолій Малиш.

19 липня Служба безпеки України заявила, що припинила протиправну діяльність групи компаній «Мотор Січ», яка протягом двох років фінансувала діяльність підтримуваного Росією угруповання «ДНР».

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У прес-службі відомства повідомили, що у межах досудового розслідування встановлено, що посадовці відокремленого підрозділу групи – «Сніжнянський машинобудівний завод», який розташований на тимчасово окупованій території Донецької області, при здійсненні господарської діяльності розробили і реалізували механізм проведення безтоварних операцій із суб’єктами підприємницької діяльності, розташованими на території України, РФ і непідконтрольній Україні території.

За даними відомства, за 2015 рік «Сніжнянський машинобудівний завод» до «бюджету» «ДНР» сплатив понад 32 мільйони російських рублів.

У СБУ також заявили, що завод на безоплатній основі передавав товарно-матеріальні цінності для потреб так званого «Міністерства доходів і зборів» «ДНР», через яке безпосередньо фінансувались незаконні збройні формування бойовиків.

Раніше проект Bihus.Info у своєму розслідуванні повідомляв, що запорізьке підприємство «Мотор Січ» постачає до Росії комплектуючі для двигунів, у тому числі для військових вертольотів і літаків, незважаючи на заборону експорту військової техніки в Росію.

У «Мотор Січі» заперечили цю інформацію, назвавши її замовною, і наголосили, що працюють у рамках законодавства і всі свої дії здійснюють відповідно до вимог законів України.