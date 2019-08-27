Радник президента США виклав позицію Вашингтона щодо «Мотор Січі» і Китаю

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода виклав позицію Вашингтона щодо ймовірного продажу акцій української оборонної компанії «Мотор Січ» компанії з Китаю.

За словами Болтона, це «питання, яке є важливим як для України, так і для США, Європи, Японії, Австралії, Канади та інших країн».

Ідеться про намагання Китаю використати позитивний торговельний баланс цієї країни для того, щоб отримати економічні важелі в різних країнах світу, щоб отримати зиск від оборонних технологій, що їх розробили інші країни, сказав він.

«Ми у США маємо механізми, щоб захистити ті наші галузі, які стосуються національної безпеки. Україна теж мала б розглянути таку можливість… Тож ми будемо говорити на ці теми з різними представниками української влади, які поділяють нашу стурбованість, і хотіли б почути їхню оцінку ситуації», – сказав Джон Болтон.

При цьому він повідомив, що зустрічей із керівництвом «Мотор Січі» не планує.

Водночас він звернув увагу, що, на його думку, такою можливою угодою мала б зацікавитися сама українська влада.

«Я не хочу говорити про конкретні угоди, але справді вважаю, що уряд, який діє у власній суверенній сфері, має право захищати свою оборонну галузь і прагнути добробуту для українського народу. Тож я думаю, що нова українська влада президента (Володимира) Зеленського очевидно зараз має це за свій найвищий пріоритет, і він мав би переконатися, перш ніж операцію такого роду дозволять здійснити, що він цього справді виграє український народ. Це те, чого прагне нова українська влада, і ми це підтримуємо», – наголосив радник президента США.

За його словами, важливо, щоб українська влада мала можливість оцінити всі можливості.

«Ми бачили, як Китай працює в низці країн світу: здається, що їхні угоди містять дуже сприятливі умови фінансування, але трохи пізніше вони виявляються не такими сприятливими. Якщо говорити прямо, то китайці вдалися до відверто корупційних дій у багатьох країнах, щоб гарантувати комерційний успіх для своїх компаній. І думаю, що якщо боротьба з корупцією є в Україні одним із пріоритетів, то останнє, що хотів би бачити український народ, – це ще більше корупції, яка заходить у країну ззовні. Отже, знову ж таки, це питання, на які українська влада мала б зважити, і ми раді обговорити з нею ці питання», – сказав Джон Болтон в інтерв’ю Радіо Свобода.

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув до України з візитом раніше 27 серпня. У Києві він уже провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Данилюком. Під час неї, за офіційними повідомленнями, сторони обговорили питання співпраці в безпековій і промисловій галузях, зокрема, «захист промисловості від ризиків недобросовісної економічної поведінки Китаю».

23 серпня газета The Wall Street Journal повідомила із посиланням на джерела в американській адміністрації, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу «Мотор Січ». За інформацією видання, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон мав приїхати до Києва цього тижня, щоб переконати керівництво підприємства не укладати угоду.

Українське підприємство, за повідомленнями, хоче придбати китайська компанія «Beijing Skyrizon Aviation». У Вашингтоні вважають, що продаж заводу підвищить оборонні спроможності Китаю, пише газета.

Акціонерне товариство «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія бере участь у реалізації держоборонзамовлення і має стратегічне значення для економіки й обороноздатності України.