У «Мотор Січ» відреагували на дані ЗМІ про купівлю острову сином ексвласника

На «Мотор Січі» не коментують інформацію ЗМІ щодо купівлі сином ексвласника та президента акціонерного товариства «Мотор Січ» Олександром Богуслаєвим острову біля берегів італійської Лігурії. Директор зі зв’язків з громадськістю «Мотор Січі» Анатолій Малиш повідомив Радіо Свобода, що Богуслаєв не є їхнім працівником, тому вони не можуть коментувати це питання. За даними речника підприємства, він також не є власником акцій підприємства «Мотор Січ».

3 серпня італійське видання Corriere della Sera повідомило, що син ексвласника компанії «Мотор Січ» Богуслаєв придбав острів біля берегів італійської Лігурії за 10 мільйонів євро Острів Галлінара розташований за 1,5 км від материка, між містами Альбенда і Алассіо. Як пише газета, Богуслаєв придбав його у липні 2020 року у дев’яти п’ємонтських та лігурійських родин, які спільно володіли Галлінарою протягом понад 40 років.

За даними італійського видання, Богуслаєв, який народився у Запоріжжі, також має громадянство Гренади, острівної держави у Карибському морі.

Радіо Свобода намагається отримати коментар Богуслаєва про ймовірну інвестицію в Італії.

Олександр Богуслаєв був заступником голови наглядової ради АТ «Мотор Січ», у 2014 році балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, не пройшов на виборах. Також йому належав запорізький футбольний клуб «Металіст».

Акціонерне товариство «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок.

В грудні 2019 року президент АТ «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям.

За його словами, разом з купівлею акцій китайці зобов’язалися інвестувати у завод протягом двох років 250 млн доларів. Перед тим США висловили сподівання, що на підприємство прийдуть інші інвестори.

Продаж акцій «Мотор Січі» китайським компаніям дотепер розглядає Антимонопольний комітет України.