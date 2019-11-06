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06 листопада 2019, Київ 15:21
Новини | Політика

Зеленський знає про інтерес інвестора зі США до купівлі «Мотор Січі»

Президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський сказав, що йому відомо про інтерес американського інвестора Еріка Прінса до української аерокосмічної компанії «Мотор Січ».

«Я теж про це прочитав, причому прочитав уночі. Я ні з ким не зустрічався, я ні з ким це не проговорював, але це питання повинне бути пов’язане з президентом України, тому що «Мотор-Січ» – це стратегічне підприємство, тому я поки нічого не можу додати до цього», – сказав Зеленський в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода 6 листопада.

Ерік Прінс, власник приватної військово-охоронної компанії і неформальний радник президента США Дональда Трампа, обговорює купівлю «Мотор Січ», яку США хочуть не дати купити Китаєві, повідомив американський щоденник The Wall Street Journal, посилаючись на «посадовців, ознайомлених зі справою».

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У Службі безпеки України ще 2018 року повідомляли про підозру, що всупереч українському законодавству, «іноземці» здійснили опосередковану концентрацію контрольного пакета акцій компанії «Мотор Січ» і оформили його на шість офшорних компаній і фізичну особу. Цією особою виявився керівник Beijing Skyrizon Aviation, китайський мільярдер Ван Цзін.

Попереднього, 2017 року за клопотанням СБУ суд узяв під арешт 41 відсоток акцій «Мотору Січі» – ще тоді з офіційних документів випливало, що згаданий громадянин Китаю володів цією часткою акцій української компанії через підконтрольні йому структури.

У Китаї, в місті Чунціні вже збудований завод для виробництва продукції за українськими технологіями «Мотору Січі», але він наразі не працює в очікуванні на завершення оборудки.

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Коли ж нинішнього року вже прямо зайшла мова про можливий продаж китайцям «Мотору Січі», який є приватною акціонерною компанією і державі не підконтрольний, до Києва вирушив тодішній помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

Публічно, зокрема в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, він висловлювався дипломатично, кажучи лише, що такий можливий продаж є «важливим як для України, так і для США, Європи, Японії, Австралії, Канади та інших країн». На його думку, такою можливою угодою мала б зацікавитися сама українська влада.

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