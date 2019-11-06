Зеленський знає про інтерес інвестора зі США до купівлі «Мотор Січі»

Президент України Володимир Зеленський сказав, що йому відомо про інтерес американського інвестора Еріка Прінса до української аерокосмічної компанії «Мотор Січ».

«Я теж про це прочитав, причому прочитав уночі. Я ні з ким не зустрічався, я ні з ким це не проговорював, але це питання повинне бути пов’язане з президентом України, тому що «Мотор-Січ» – це стратегічне підприємство, тому я поки нічого не можу додати до цього», – сказав Зеленський в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода 6 листопада.

Ерік Прінс, власник приватної військово-охоронної компанії і неформальний радник президента США Дональда Трампа, обговорює купівлю «Мотор Січ», яку США хочуть не дати купити Китаєві, повідомив американський щоденник The Wall Street Journal, посилаючись на «посадовців, ознайомлених зі справою».

У Службі безпеки України ще 2018 року повідомляли про підозру, що всупереч українському законодавству, «іноземці» здійснили опосередковану концентрацію контрольного пакета акцій компанії «Мотор Січ» і оформили його на шість офшорних компаній і фізичну особу. Цією особою виявився керівник Beijing Skyrizon Aviation, китайський мільярдер Ван Цзін.

Попереднього, 2017 року за клопотанням СБУ суд узяв під арешт 41 відсоток акцій «Мотору Січі» – ще тоді з офіційних документів випливало, що згаданий громадянин Китаю володів цією часткою акцій української компанії через підконтрольні йому структури.

У Китаї, в місті Чунціні вже збудований завод для виробництва продукції за українськими технологіями «Мотору Січі», але він наразі не працює в очікуванні на завершення оборудки.

Коли ж нинішнього року вже прямо зайшла мова про можливий продаж китайцям «Мотору Січі», який є приватною акціонерною компанією і державі не підконтрольний, до Києва вирушив тодішній помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

Публічно, зокрема в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, він висловлювався дипломатично, кажучи лише, що такий можливий продаж є «важливим як для України, так і для США, Європи, Японії, Австралії, Канади та інших країн». На його думку, такою можливою угодою мала б зацікавитися сама українська влада.