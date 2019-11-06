Радіо Свобода Daily: Окрім Китаю, «Мотор Січ» хоче купити неформальний радник Трампа – ЗМІ

Боротьба за «Мотор Січ»: замість Китаю компанію купить інвестор зі США?

Ерік Прінс, власник приватної військово-охоронної компанії і неформальний радник президента США Дональда Трампа, обговорює купівлю української аерокосмічної компанії «Мотор Січ», яку США хочуть не дати купити Китаєві. Про це пише американський щоденник The Wall Street Journal, посилаючись на «посадовців, ознайомлених зі справою». Що відомо про перебіг переговорів і як може розгортатися ситуація, читайте у матеріалі.

ДБР назвало підозрюваного у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, звітуючи про хід розслідування вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, повідомив, що хлопчика вбила куля, випущена зі зброї інспектора поліції.

«Ми не знайшли зброї, хоча для цього було зроблено все: водолази ретельно дослідили кожну водойму, яка є в населеному пункті, а також поруч із ним. Під час цього обстеження знайшли зброю, яку довгий час шукали наші колеги-правоохоронці в іншому кримінальному провадженні. Водночас відсутність зброї не впливає на результати розслідування. Допити, результати всіх експертиз доводять, що дитина була вбита кулею, яка випущена за зброї з відстані 80 метрів о 15:36, зробив це інспектор поліції» – сказав він.

Проект бюджету-2020: оборонний бюджет і зарплати освітян зростуть

Зарплати всіх освітян у новому році мають зрости на 9%, а молоді вчителі зі стажем до 10 років, зарплата яких нині найменша, наприкінці року отримають виплату в розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року – майже 21 тисячу гривень, повідомляє Міністерство освіти і науки України. У Кабміні презентували допрацьований бюджет-2020. Загалом передбачається, що таку додаткову виплату отримають 73,9 тисячі освітян.

Крім того, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що бюджет Міністерства оборони 2020 року має стати найбільшим із часів незалежності України. Так, на національну безпеку й оборону передбачено видатки в розмірі 245,8 мільярда гривень, що становить 5,45% ВВП і відповідає вимогами документів стратегічного планування. Ці видатки порівняно з 2019 роком (212 мільярдів гривень) збільшено на 16%, додали у МОУ.

Другий випадок дифтерії на Харківщині – вперше за сім років

Жительку міста Вовчанськ Харківської області госпіталізували з підозрою на дифтерію. Це вже другий випадок захворювання в Харківській області за останній тиждень. Перший випадок зафіксували наприкінці жовтня у жительки Харкова. Обидві пацієнтки нині проходять лікування, за даними медиків, їхній стан стабільний. Як повідомили у місцевому департаменті охорони здоров’я, в наявності є 15 доз антитоксину, який вводять пацієнтам із важкою формою хвороби. У найближчі два місяці в регіоні чекають на поповнення запасів препарату. До цієї осені випадків захворювання на дифтерію там не фіксували сім років.

Президент нагородив орденом «За мужність» сержанта, який повісив прапор України над терміналом ДАП

Президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно орденом «За мужність» ІІ ступеня Андрія Горбаня, який разом із двома іншими військовими вивісив український прапор на терміналі Донецького аеропорту в 2014 році. 21-річний Горбань загинув у листопаді 2014-го. Загалом президент відзначив нагородами 46 українських військових, 19 із них – посмертно.

Документальну розповідь «кіборга» Миколи Гуцаленка про той день і свого друга – Андрія Горбаня, читайте за лінком.

Справа про імпічмент Трампа: свідчення Йованович

В американському Конгресі оприлюднили стенограму свідчень експосла США в Україні Марі Йованович у справі про імпічмент президента США Трампа. Вона заявила, що стала жертвою «брудної кампанії», коли її достроково відкликали з посади в Києві у травні цього року. Йованович назвала фікцією звинувачення на її адресу в тому, що вона була нелояльною до президента Трампа, які поширювали його союзники, зокрема адвокат Руді Джуліані. Вона додала, що не знає, чому Джуліані її атакував і припускає, що це тому, що його партнери вірили, що її зусилля із викорінення корупції в Україні перешкоджали їхнім фінансовим інтересам.

Йованович також заявила, що Держдепартамент належно не заступився за неї, хоча і визнавав, що вона не порушила ніяких правил. Йованович зізналася, що відчувала загрозу з боку Трампа. За її словами, вона була «шокована» змістом телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня, в якому обидва президенти її розкритикували.

Що читати, слухати і дивитися про падіння Берлінського муру

30 років тому – 4 листопада 1989 року в Східному Берліні, на Александерплац пройшов наймасовіший мітинг в історії НДР – за різними оцінками, в ньому взяли участь від 200 тисяч до мільйона людей. Листопадові мирні виступи під гаслами «Ми – народ!» закінчилися падінням Берлінського муру, який сорок років поспіль розділяв столицю Німеччини. Стіна стала одним із найбільш яскравих політичних і культурних символів XX століття – як і її падіння 9 листопада 1989 року, яке обіцяло початок нової епохи в окремо взятій країні та Європі в цілому. Як письменники, режисери і музиканти намагалися зрозуміти, чим в результаті обернулася для народу мирна революція, читайте тут.

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