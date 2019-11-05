Президент нагородив орденом «За мужність» сержанта, який вішав прапор України над терміналом ДАП

Президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно орденом «За мужність» ІІ ступеня Андрія Горбаня, який разом із двома іншими військовими вивісив український прапор на терміналі Донецького аеропорту у 2014 році.
21-річний Горбань загинув у листопаді 2014-го.
Аналогічною нагородою відзначений загиблий у січні 2018 року в селі Піски Геннадій Вагера.
Крім того, Зеленський нагородив посмертно орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня майора Валерія Бондаренка, який загинув у серпні 2014 року в Новосвітлівці Луганської області.
Загалом президент відзначив нагородами 46 українських військових, 19 із них – посмертно.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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