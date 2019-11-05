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05 листопада 2019, Київ 19:39
Новини | Політика

Зеленський: Міноборони має створити військову поліцію

Зеленський: до 31 грудня має впровадити нову об’єднану систему керівництва та управління силами оборони

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Міністерство оборони України має створити військову поліцію, заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради та урядом.

«Міністр оборони Андрій Загороднюк до 31 грудня має впровадити нову об’єднану систему керівництва та управління силами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО. Крім того, у структурі Міноборони має бути створений сучасний ефективний правоохоронний орган – військова поліція», – повідомили в Офісі президента.

При цьому наразі незрозуміло, якими будуть функції новоствореного органу.

В ОП інформують, що Зеленський вважає необхідним створення до кінця року концепції об’єднаного реєстру ветеранів та розробку проєкту технічного завдання платформи «E-ветеран».

/**/ /**/ Руїни Донецького аеропорту, 4 квітня 2015 року
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