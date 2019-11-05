Вперше за сім років: на Харківщині зафіксували вже два випадки захворювання на дифтерію

Жительку міста Вовчанськ Харківської області госпіталізували з підозрою на дифтерію. Про це Радіо Свобода повідомили у департаменті охорони здоров’я Харківської ОДА.

За словами заступника директора департаменту Наталії Куфтеріної жительку міста Вовчанськ госпіталізували до інфекційної лікарні напередодні, 4 листопада, із клінічними проявами дифтерії.

Це вже другий випадок захворювання у Харківській області за останній тиждень. Перший випадок зафіксували наприкінці жовтня у жительки Харкова.

Обидві пацієнтки нині проходять лікування, за даними медиків, їхній стан стабільний.

Як повідомили у департаменті охорони здоров’я у Харківській області, в наявності є 15 доз антитоксину, який вводять пацієнтам із важкою формою хвороби. У найближчі два місяці у регіоні чекають на поповнення запасів препарату.

«Анатоксин, який потрібно вводити, коли особа захворіла, його досить мало, це 15 доз. Неодноразово відбувалися наради під головуванням міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької, у міністерстві інформують, що роблять усе можливе, щоб області була надана ця сироватка», – повідомила Куфтеріна.

Також вона зазначила, що вакцин проти дифтерії на Харківщині достатньо, їх вистачить до кінця року. Вакцинуватися можуть як дорослі так і діти. Ці щеплення є безкоштовними, щоб їх отримати, потрібно звернутися до лікаря, з яким укладена декларація.

До цієї осені випадків захворювання на дифтерію на Харківщині не фіксували сім років.