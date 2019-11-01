Випадок дифтерії виявили на Харківщині – МОЗ

В Харківській області зареєстрували випадок захворювання на дифтерію, повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 1 листопада.

За повідомленням, у пацієнтки виявили нетоксигенну форму дифтерії, тому сироватку вводити не стали.

«З Харківської області надійшло екстренне повідомлення про бактеріологічне виділення нетоксигенного штаму дифтерійної палички у хворої ангіною. Пацієнтка знаходиться в стаціонарі та отримує лікування антибіотиками. Сироватка не вводилася у зв’язку з виділенням мікрооргнаізму, який не продукує токсин. Епідеміологи обласного Центру здійснюють заходи за місцем проживання та роботи пацієнтки. Всього обстежено 27 осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними Центру, станом на 1 жовтня щеплення від дифтерії в Україні отримали 59,5% дітей віком до одного року та 52,3% дорослих від загальної кількості, передбаченої плановою вакцинацією.

«Наразі і Україні наявно 6 млн 800 тисяч доз вакцини від дифтерії для усіх вікових категорій за Календарем профілактичних щеплень. Метою щеплення є створення антитоксичного імунітету проти дифтерії, наявність якого практично ліквідує небезпеку розвитку важких форм дифтерії та допомагає зменшити захворюваність», – заявляють у МОЗ.

Вакцинація відбувається у кабінетах щеплень дільничних поліклінічних закладів (безкоштовно). Також можна вакцинуватися власним коштом у приватних кабінетах щеплень.

1 листопада міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що наразі в Україні зареєстровано 21 хворого на дифтерію.

Збудником захворювання є дифтерійна паличка, передається повітряно-крапельним та побутовим шляхом, найчастіше вражає мигдалики, на яких утворюється сірий наліт. Симптоми спочатку схожі на ангіну.

При важкому перебігу захворювання токсин, який виділяє бактерія, може спровокувати набряк слизових оболонок аж до блокування дихальних шляхів, вражати серцево-судинну та нервову системи.