Перевага у небі: чи з’явиться в Україні новий бойовий гелікоптер? 

Україна розробляє власний легкий бойовий вертоліт. Таку техніку в інших країнах, наприклад, використовують для підтримки наступу піхоти або роботи спецназу. Яке завдання для такого вертольота придумають в українській армії? Чому є проблема з цією технікою зараз і коли новинку чекати в військах? Розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Гелікоптери Мі-8 і Мі-24 в українській армії завжди мають роботу. Їх використовують як для оперативної евакуації поранених і бойових вильотів на Донбасі, так і для перекидання і десантування військових, а також у якості підтримки сил на землі з повітря на навчаннях.

«Основна машина – це Мі-8. У нас досить значний парк залишився у спадок від Радянського Союзу, і це, наразі, кілька десятків літаючих машин. Мі-24 в більшості своїй зараз на землі, не літають, через брак ресурсу лопатей. Тобто підтримується буквально кілька бортів, на яких підтримують навички визначені екіпажі, і вважається, що в разі якогось загострення конфлікту на Сході їхнього ресурсу вистачить на 2-3 тижні, після чого вони повністю стануть. Цей залишок ресурсу зберігають на «чорний день», так би мовити», – пояснює представник «Українського мілітарного порталу» Юрій Збанацький.

Ще один радянський гвинтокрил Мі-2 і його українську модифікацію Мі-2 МСБ використовують як навчальний для студентів. Лише після нього переходять на іншу техніку. До того ж польоти на ньому дешевші і це дозволяє досвідченим пілотам підтримувати необхідні години нальоту вже у бойових частинах. Тепер цей гелікоптер ще й «літаюча лабораторія».

«Її завдання – це протестувати всі параметри польоту на практиці з використанням озброєння на вертольоті Мі-2. Тобто це НАРи (некеровані авіаційні снаряди – ред.), кулемети на інше. Цей вертоліт просто обклеєний сотнями датчиків та сенсорів, які вимірюють все, починаючи від впливу порохових газів на роботу двигуна, закінчуючи аеродинамічним спротивом», – розповідає експерт-оглядач інформаційного агентства DEFENSE EXPRESS Олег Катков.

Чи є в Україні потужності створити гелікоптер «​з нуля»​?

Вертольоти Мі-2, які в Україні у великих кількостях, можна ремонтувати і модернізувати

Як передають Defence Express та Армія Inform, роботи над створенням легкого ударного вертольота для українського війська активізовані в рамках спільного рішення Міністерства оборони України та «Мотор Січі».

На відміну від танків і транспортних літаків, власного багаторічного виробництва гвинтокрилів «з нуля» в Україні не було. Глибокою модернізацією радянської вертолітної техніки займається запорізьке підприємство «Мотор Січ», «Донбас Реалії» побували там наприкінці минулого року. Літаюча лабораторія на базі Мі-2 МСБ – їхній ініціативний проєкт.

«Гвинтокрил у серію, можна сказати, надійшов з 2017 року. У штатну експлуатацію. Паралельно з виробництвом гвинтокрила, з його ремоторизацією, модернізацією тривають його льотні випробування. Тобто характеристики його постійно поліпшуються. Вертольоти Мі-2, які зараз у нас в Україні є у великих кількостях. Можна їх ремонтувати, ремоторизувати, модернізувати», – розповідає головний інженер ВП «Вертольоти Мотор Січ» Микола Зубко.

В цілому, в Україні намагаються розробити легкий ударний, розвідувальний гелікоптер. Таких у СРСР не виробляли, тому взяли найлегшу базу з того, що є – Мі-2. Легким його не назвеш. До прикладу, він і важчий, і повільніший у порівнянні з американськими гвинтокрилами цього класу.

«Це дійсно була б корисна машина, яка могла б виконувати цілий спектр завдань. Ті ж самі Little Bird – це дуже маленький, компактний вертоліт, буквально півтори тонни. Але він може виконувати розвідку, зважаючи на свої компактні розміри та мобільність. Він може інфільтрувати групи спецпризначенців. Може перевозити до 6-ти людей на зовнішній підвісці. Він може застосовувати некероване озброєння та кероване. Навіть ракети Hellfire високоточні», – каже представник «Українського мілітарного порталу» Юрій Збанацький.

В Україні для Мі-2 є виробництво двигунів, лопатей та іншої апаратури. Враховуючи проблеми із лопатями Мі-24, експерти кажуть, що новий вертоліт військовій авіації потрібен, але не в старому корпусі.

Міноборони повинне видати технічне завдання. Ініціювати таку розробку, якщо воно вбачає в цьому потребу

«Питання лише в тому, щоб інтегрувати все те, що є – тобто двигуни, редуктори, лопаті, високоточне озброєння, прицільну станцію в корпус, який буде відповідати потребам Міноборони. І, фактично, Міноборони повинне видати технічне завдання. Тобто ініціювати таку розробку, якщо воно вбачає в цьому потребу. Тобто поки Міноборони не скаже, що нам потрібно такий-то вертоліт з такими-то можливостями – всі ці розмови це просто бажання «Мотор Січі» чи інших приватних компаній зробити щось для України», – каже експерт-оглядач інформаційного агентства DEFENSE EXPRESS Олег Катков.

Розробка будь-якого озброєння – це час і гроші. Тести «літаючої лабораторії» можуть тривати ще один чи два роки. Тому і поява нового гелікоптера, якщо він, все ж, буде, теж питання щонайменше кількох років – якщо на його розробку знайдуться гроші.

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