Парк гвинтокрилів ЗСУ: як Україна використовує їх на Донбасі

Мі-24 – радянський ударний гелікоптер, який використовує українська армія. Машинам у військах близько тридцяти років. Наскільки ефективні ці машини в умовах сучасної війни? Як виглядає парк гвинтокрилів ЗСУ? Чи оновлять його? Про це – у матеріалі журналістів проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

«Бойові гелікоптери Мі-24 б’ють по позиціях противника, це дозволяє транспортним Мі-8 підійти ближче і висадити десант на ворожій території» – типовий сценарій військових навчань ЗСУ за участю гвинтокрилів.

Якщо з транспортними вертольотами у нас більш-менш «ок», то з ударними – проблема

«Якщо з транспортними вертольотами у нас більш-менш «ок», тобто вони у нас є, ремонтуються, капіталяться, якось хоч трошки худо-бідно модернізуються, то з ударними – проблема», – розповідає представник «Українського мілітарного порталу» Юрій Збанацький.

Ударний вертоліт в українській армії Мі-24 – радянська розробка 1970-х років. У 2014 році його активно застосовували на Донбасі.

Вони виконували завдання щодо нанесення ударів по скупченнях бойовиків

«Вони виконували завдання щодо нанесення ударів по скупченнях бойовиків, прикривали сухопутні підрозділи. Переважно працювали некерованими ракетами С-5 – і практично це було основне озброєння. Тільки одиничні випадки були, коли використовувалися протитанкові керовані ракети», – зазначає редактор інтернет-ресурсу militaryaviation.in.ua Денис Томенчук.

Застарілим було не тільки озброєння на вертольотах, але і системи захисту, що робило їх вразливими для ПЗРК бойовиків. Як наслідок, у 2014-му ЗСУ на Донбасі втратили 10 гелікоптерів, половина з яких – Мі-24.

Після перших Мінських домовленостей авіація у боях участі не бере, вертольоти використовують для перевезення вантажів і евакуації поранених. У той же час восени минулого року штаб операції Об’єднаних сил показав відео, як Мі-24 збиває над Лисичанськом російський безпілотник «Орлан-10».

Озброєння ударних Мі-24, порівняно з 2014 роком, фактично не змінилося, кажуть фахівці. Модернізація, яку вони проходять – це заміна двигуна, встановлення нових систем захисту. Але не вирішується головна проблема – з лопатями, їх виробляють в Росії.

Наразі абсолютно весь парк Мі-24 в Україні здебільшого стоїть на землі, не використовується через проблеми з лопатями до них

«Наразі абсолютно весь парк Мі-24 в Україні здебільшого стоїть на землі, не використовується через проблеми з лопатями до них. Підтримуються навички кількох екіпажів, їхнього ресурсу вистачить по лопатях, якщо щось дійсно серйозне почнеться – це на два-три тижні якихось заворушень і потім вони стануть повністю», – наголошує Юрій Збанацький.



А ось з модернізацією військово-транспортних Мі-8 – ситуація краща.

На підприємстві «Мотор Січ» у Запоріжжі виготовляють двигуни для оновлених українських вертольотів. Але їх модернізація полягає не тільки у цьому. Один з важливих етапів – установка нової авіоніки та інших допоміжних систем, у тому числі бойового модуля.

Про військову складову своїх гвинтокрилів на підприємстві розповідають неохоче. Але розповіли «Донбас Реаліям», як ремонтують машини.

​«Тут відбувається розстикування вертольоту на складові частини, тобто відділяється хвостова балка, центральна частина фюзеляжу залишається, вертоліт встановлюється на макетне шасі, «рідні» шасі йдуть в ремонт, вертоліт розбирається в обсязі, який вимагає керівництво по ремонту», – розповідає головний інженер ОП «Вертольоти Мотор Січ» Микола Зубко.

Все, що не роблять на «Мотор Січі», ремонтують на інших українських підприємствах. Зрештою, в Запоріжжі збирають Мі-8 модифікації МСБ.

У зв’язку з тим, що ряд агрегатів виготовлявся в Російській Федерації, було прийнято рішення про те, щоб ці агрегати виготовляти в Україні

«Я можу сказати, що це вже український вертоліт, хоча ми використовуємо при модернізації каркас, фюзеляж вертольоту типу Мі-8, але при цьому проходять великі зміни фюзеляжу. У зв’язку з тим, що ряд агрегатів виготовлявся в Російській Федерації, було прийнято рішення про те, щоб ці агрегати виготовляти у себе, в Україні. І таким чином частина агрегатів, особливо паливна система для двигуна, агрегатів навішування, обв’язки вертольотів, зараз навіть випускається в Україні»,– розповів Микола Зубко.

Про кількість модернізованих вертольотів для ЗСУ тут відмовляються розповідати. Минулого року була заява про 23 гвинтокрили. Гелікоптери також модернізують на «Конотопському авіаремонтному заводі».

Загалом, згідно з даними «Білої книги» українського Міноборони та Генштабу ЗСУ, з 2014-го до 2018 року включно було відремонтовано 65 вертольотів. Щодо модернізації, то ці дані публікують разом зі статистикою щодо літаків.

В частини Повітряних сил, Сухопутних військ, Військово-морських сил було поставлено сотні одиниць літаків та вертольотів

«В частини Повітряних сил, Сухопутних військ, Військово-морських сил було поставлено близько сотні одиниць літаків та вертольотів різних типів. Словом, всі типи, які ми маємо сьогодні на озброєнні. Таку ж динаміку із ремонту та модернізації авіатехніки планується зберегти, а можливо, й наростити в наступному 2020 році», – зазначив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Ще одна модифікація Мі-8, над якою працюють у Запоріжжі – МСБ-В, військовий. Саме на ньому встановили новітню розробку «Мотор Січі» і компанії «Сторк» – «скляну кабіну».

У звичайному вертольоті Мі-8 перед очима пілотів – декілька десятків механічних показників. Але слідкувати за ними у постійному режимі досить складно, тому сучасні виробники вертольотів та літаків перейшли на так звані «скляні кабіни», де вся інформація переводиться у цифровий вигляд, аналізується і виводиться на монітори.

«Ми, коли починали роботу, всі ці картинки погоджували з військовими. І найголовніше побажання було залишити ось цей простір, тобто для того, щоб їм був огляд закабінового простору, це дуже важливо, коли, наприклад, льотчики виконують польоти на низьких висотах в бойових умовах, пошук і порятунок або поранених вивозять у нас з прифронтових територій. Там дуже це важливо, тому що вони йдуть там на п’яти метрах в окулярах нічного бачення і їм це життєво необхідно»,– пояснює конструктор АТ «Мотор Січ» Дмитро Носач.

У «скляної кабіни» – попереду ще льотні випробування. Повністю система має бути готова до літа. Щоправда, якщо говорити загалом про Мі-8МСБ-В – експерти все ж не бачать у ньому повноцінної заміни ударному Мі-24, мовляв, він заважкий і зі слабким бронюванням. Але саме на цій модифікації радянського гвинтокрила ЗСУ випробовують комплекс «Бар’єр-В» з керованими ракетами.

«Ці випробування тривали і в 2017 році, і в 2018-му, і нещодавно в жовтні вони також тривали. Тобто невідомо, який результат цих випробувань і коли буде вже поставлено до Збройних сил це сучасне обладнання», – каже редактор інтернет-ресурсу militaryaviation.in.ua Денис Томенчук.

Окрім того, після початку війни на Донбасі в українську армію повернули вертольоти Мі-2. На них також встановлюють ракетні комплекси.

Я чув навіть таку інформацію, що Мі-2 мають замінити Мі-24, отримавши керовані ракети, реактивні снаряди

«Я чув навіть таку інформацію, що вони мають замінити Мі-24, отримавши керовані ракети, реактивні снаряди. Але треба розуміти, що це машина десь 1965 року – вона фізично не дуже нова і взагалі це не зовсім та платформа, на якій можна розташовувати таке обладнання. Навіть з новими двигунами вони тягнуть двох членів екіпажу, може, близько 100 кілограмів якогось навантаження», – розповів Юрій Збанацький.

Зараз вирішення проблеми з ударними вертольотами для ЗСУ експерти бачать за кордоном. Наприклад, американський Apache чи новий турецький Т129, або ж військові вертольоти модифікації Airbus. Тим паче в останніх українське МВС уже замовило 55 транспортних єврокоптерів на пів мільярда євро. Щоправда, бойові гелікоптери значно дорожчі.

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