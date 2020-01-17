Прикордонники Одещини отримали модернізований вертоліт Мі-8 – ДПСУ

Одеська окрема авіаційна ескадрилья в складі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби отримали модернізований вертоліт Мі-8. Про це 17 січня повідомила Держприкордонслужба.

«Протягом року проводилося його удосконалення у профіль Мі-8 МСБ-В («Мотор Січ» Багатоцільовий Військовий) шляхом ремоторизації, встановлення сучасних зразків авіоніки та іншого обладнання. Серед переваг – нові енергоефективні двигуни, що дозволяють значно знизити витрати палива і збільшити кількість польотів, встановлення навігаційно-зв’язкової системи, картографічно-планової системи з модулем супутникового зв’язку та оснащення спеціальним й десантно-транспортним обладнанням», – йдеться в повідомленні пресслужби ДПСУ.

За словами майора авіації Олексія Нея, на вертоліт встановили двигуни ТВ3-117.

«Також встановлене сучасне навігаційне обладнання, медичне обладнання для перевезення хворих або поранених, встановлений спеціальний прожектор для моніторингу державного кордону вночі», – розповів він.

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За даними ДПСУ, другий такий вертоліт прикордонники мають отримати в другій половині 2020 року.