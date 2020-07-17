Бойова (не)готовність? Історія закуплених «бронежилетів, які прострілюються», та несподівані матеріали «справи Марченка» («СХЕМИ» | №267)

На сьомий рік бойових дій на сході України і досі чи не щодня з фронту надходять дані про обстріли. Лише від початку 2020-го на Донбасі загинув щонайменше 41 український військовий.

Про належне оснащення та надійний захист українських бійців мали б турбуватися армійські генерали з мирного Києва. Та торік гучно прогримів скандал: Державне бюро розслідувань звинуватило чиновників Міноборони у «закупівлі 20 тисяч неякісних бронежилетів». Експертиза слідчих показала, що при намоканні вони прострілюються – а, отже, не можуть повною мірою захищати життя українських бійців на фронті.

У розпорядженні «Схем» опинились раніше неопубліковані розмови із кабінетів посадовців Міноборони. Журналісти проаналізували їх, співставили з подіями того часу й поставили запитання фігурантам записів, аби відтворити повну картину того, що відбулося, і з’ясувати: чи дійсно бронежилети були неякісні, де вони зараз і хто має понести відповідальність?