Долю підприємства «Мотор Січ», контрольний пакет якого купили китайці, вирішать у суді – Шмигаль

Доля компанії «Мотор Січ», яка є провідним виробником двигунів для авіації та їхніх запчастин в Україні та у світі, стала питанням геополітики. Найімовірніше, вона вирішуватиметься в суді, заявив у інтерв’ю Радіо Свобода прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Україна – держава з ринковою економікою. Відповідно, держава не може втручатися у продаж пакетів акцій одним інвесторам, іншим, купівлю цих акцій будь-ким. І тут насправді питання в площині третейських, судових суперечок. Коли рішення мають ухвалювати не політики, а неупереджені інституції, які призначені для цього в усьому світі», – зазначає голова уряду.

Шмигаль додав, що «питання «Мотор Січі» – справді складне». «Воно лежить у розрізі не просто політики, а геополітики. Тому воно буде розв’язано в судовому порядку, тому не можна сказати, що має бути так або інакше, тому що це буде тиск на суди», – вважає прем’єр-міністр України.

Шмигаль уточнив, що питання можна розв’язати через переговори між державою, нинішнім та потенційним інвесторами. Прем’єр-міністр додав, що уряд наразі не веде міжнародних переговорів щодо долі стратегічного підприємства.

Також Денис Шмигаль висловив упевненість у тому, що за будь-якого розвитку подій треба враховувати інтереси трудового колективу, зберегти підприємство і не втратити його технологій, критично важливих для України.

Раніше 6 серпня президент України Володимир Зеленський звернувся до голови уряду Дениса Шмигаля з листом, у якому «закликав невідкладно вжити спільно з апаратом Ради національної безпеки і оборони, Службою безпеки України вичерпних заходів щодо захисту економічних інтересів держави».

«Слід здійснити системну оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, що мають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів, науково-дослідних (науково-технічних) установ, а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зокрема публічного акціонерного товариства «Мотор Січ», – ідеться в повідомленні сайту президента України.

Дочірня компанія китайської Beijing Skyrizon і DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського 4 серпня спільно подали нову заяву в Антимонопольний комітет України (АМКУ) про купівлю акцій підприємства «Мотор Січ», повідомила цього тижня Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd на Шанхайській фондовій біржі. Про це також 5 серпня інформувала DCH Group.

Акції «Мотор Січ» перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у порушеній у липні 2017 року кримінальній справі.

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу.