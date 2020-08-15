«Мотор Січ», Ярославський і китайський інвестор: що далі?

Із акцій компанії «Мотор Січ», куплених три роки тому китайськими інвесторами, можуть зняти арешт, а відтак розблокувати зміну власників підприємства. Про це говорять і в групі компаній Олександра Ярославського, яка стала новим партнером китайців щодо концентрації акцій українського підприємства, і в експертному середовищі. Один з інструментів зняття арешту з акцій – суди: 14 серпня Шевченківський суд Києва почав розглядати відповідний позов акціонерів. Наступне засідання має відбутися 25 серпня. Між тим, долю стратегічного підприємства, яке будує авіадвигуни та деталі до них обговорюють навіть на рівні «Групи семи». Радіо Свобода наводить нову інформацію, яка з'явилася щодо «Мотор Січі».

Події навколо української компанії «Мотор Січ», одного з найбільших виробників авіадвигунів у світі, прискорюються. Китайські інвестори, які придбали понад половину акцій компанії три роки тому, заявляють, що новим партнером в концентрації акцій «Мотор Січі» та в знятті з них арешту стала група українського бізнесмена Олександра Ярославського.

Заяви про необхідність збереження стратегічного українського виробництва (основні потужності якого розташовані в місті Запоріжжі, а філії – в інших містах) зробили президент України Володимир Зеленський, прем'єр Денис Шмигаль та очільник МЗС Дмитро Кулеба. Причому президент доручив уряду, РНБО та СБУ вжити вичерпних заходів для захисту економічних інтересів держави.

«Слід здійснити системну оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, що мають монопольне (панівне) становище на ринку товарів, ... а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, зокрема публічного акціонерного товариства «Мотор Січ», – закликав глава держави.

Втім, ситуація може різко змінитися в найближчі дні – через розгляд позовів щодо «Мотор Січі» в судах, вважають експерти, до яких зверталося Радіо Свобода.

Судові позови: від зняття арешту з акцій до… ліквідації ПАТ «Мотор Січ»

14 серпня по обіді суддя Шевченківського районного суду Києва Лідія Щебуняєва почала розглядати позов одного з акціонерів «Мотор Січі» щодо зняття арешту з акцій підприємства. Про це повідомляють українські медіа, зокрема бізнес-портал «Дело.Ua».

Як свідчить розклад судових засідань, дійсно у суді на цей час було призначено засідання за головування відповідного судді, втім, інформація про питання, яке розглядатиметься, та хто є сторонами у справі, була відсутньою. По обіді у суді повідомили Радіо Свобода, що розгляд долі акцій «Мотор Січі» перенесли на 10-у годину ранку 25 серпня.

Представник одного з акціонерів у суді, адвокат Олександр Максименко пояснив причини цього в розмові з агенцією УНІАН.

«Ми хотіли залучити представників держорганів. Суддя нам відмовив, я не знаю, на якій підставі. Ми хотіли забезпечити повністю публічний процес, щоб всі держоргани були підключені до цього. Тому суддя відклав засідання для того, щоб дати нам можливість заявити про його відвід», – сказав Максименко.

В Антимонопольному комітеті, який нині перевіряє законність концентрації акцій українського авіавиробника, стверджують, що не запрошені як сторона цього процесу: адже саме рішення про арешт акцій накладали СБУ та українські суди.

В СБУ на всі запитання Радіо Свобода про долю «Мотор Січі» не відповідають.

Тим часом 5 серпня до Господарського суду Запорізької області один з акціонерів ПАТ «Мотор Січ» подав інший позов – про те, щоб узагалі ліквідувати це акціонерне товариство. Формальною підставою для позову є арешт акцій на вимогу СБУ, який забороняє, зокрема, проводити загальні збори акціонерів. Однак українське законодавство зобов'язує проводити такі збори щороку, якщо ж вони не відбуваються – одним з виходів закон пропонує позов про ліквідацію товариства.

Радіо Свобода намагається отримати офіційний коментар від керівництва «Мотор Січ» як щодо судових позовів, так і щодо процесу концентрації акцій китайськими інвесторами. Вже два тижні компанія тримає «режим тиші» не дає жодних коментарів. Раніше, у липні цього року, директор зі зв'язків з громадськістю підприємства Анатолій Малиш підтвердив Радіо Свобода, що акції підприємства досі залишаються під арештом.

Це вже не перша спроба акціонерів підприємства та юристів «Мотор Січі» оскаржити арешт акцій. Спочатку його оскаржував виконавчий директор приватного акціонерного товариства «КІНТО», що займається депозитарною діяльністю. У 2018 році він просив Шевченківський суд Києва скасувати своє рішення щодо накладання арешту. Суд відмовив йому 17 жовтня 2018 року. Наступна спроба представників «КІНТО» переглянути рішення суду також виявилась невдалою.

Зробила спробу оскаржити арешт акцій і безпосередньо компанія-інвестор Skyrizon. Український суд двічі відмовив їй. Повторну відмову суду зняти арешт з акцій «Мотор Січі» китайська компанія отримала 4 червня.

Це рішення юристи «Мотор Січі» у липні цього року оскаржили у Київському апеляційному суді, який частково задовольнив їхнє клопотання і повернув справу до першої інстанції – до Шевченківського районного суду Києва.

Зі свого боку, новий український партнер компанії Skyrizon, яким з початку серпня є група DCH бізнесмена Олександра Ярославського, сприятиме розв’язанню суперечностей, які виникли в Україні щодо викуплених китайським інвестором акцій «Мотор Січі».

«Skyrizon сподівається, що співробітництво із DCH «підштовхне до якнайшвидшого одержання схвалення АМКУ та сприятиме якнайшвидшому завершенню великої реструктуризації внутрішніх активів», – цитує таку позицію китайського інвестора сама DCH.

Група компаній Ярославського: «Ми сподіваємося, що арешт акцій знімуть якнайшвидше»

Група компаній DCH претендує на більш ніж 25% акцій підприємства «Мотор Січ», про що вона домовилася зі своїм китайським партнером, компанією Skyrizon. Про це заявила пресслужба DCH у коментарі Радіо Свобода.

На початку серпня китайський покупець акцій «Мотор Січі», компанія Skyrizon та українська група компаній DCH зробили синхронні заяви про те, що стали партнерами у питанні розвитку та концентрації акцій «Мотор Січі».

«Основна умова (співпраці з китайським інвестором – ред.) – спільна робота з розвитку ПАТ «Мотор Січ», в межах якої DCН реалізує свої економічні інтереси, включаючи зміцнення глобальних конкурентних позицій української економіки», – зауважує пресслужба групи компаній Олександра Ярославського в коментарі Радіо Свобода.

Окрім того, в DCH закликають Антимонопольний комітет України зняти арешт з акцій «Мотор Січі», які купив китайський інвестор три роки тому.

Збереження арештів є хибним кроком, який веде Україну в якості відповідача до міжнародних інституцій судового захисту

«Ми сподіваємося, що це відбудеться якнайшвидше, враховуючи, що арешти було накладено з численними процесуальними порушеннями. Китайським інвесторам компанії «Мотор Січ» про це добре відомо, тому збереження арештів є хибним кроком, який веде Україну в якості відповідача до міжнародних інституцій судового захисту прав інвесторів», – говорять у групі компаній Ярославського, відповідаючи Радіо Свобода.

Раніше експерти, опитані Радіо Свобода, вказували на ризик перенесення українського виробництва авіадвигунів до Китаю, а також попереджали про можливе погіршення відносин України і США через продаж цього активу китайцям.

В групі DCH ризик згортання виробництва в Україні спростовують.

«В межах домовленості з китайськими партнерами DCH виступає гарантом збереження в Україні виробничих потужностей, технологій і робочих місць компанії «Мотор Січ». На території КНР вже існує спільне підприємство за участю «Мотор Січі». Тому перенесення чи дублювання виробництва не передбачається, йдеться про розвиток і модернізацію всієї виробничої системи «Мотор Січ» і просування її продукції на цільових ринках», – відповіла група компаній DCH Радіо Свобода.

Служба безпеки України, яка свого часу ініціювала арешт акцій підприємства, наразі не відповіла на жодне запитання Радіо Свобода щодо долі стратегічного українського підприємства.

Як діятиме Антимонопольний комітет?

Після того, як китайський інвестор заявив, що відкликав свої старі заявки на концентрацію акцій «Мотор Січі», які розглядалися понад рік, в АМКУ заявили: вони не припинять перевірку законності змін у структурі власності цієї компанії. Просто відтепер перевірка відбувається з ініціативи самого АМКУ.

«Не дивлячись на те, що вчора покупець акцій ПАТ «Мотор Січ» відкликав заяви про надання дозволу на концентрації, АМКУ продовжує здійснювати дослідження питання набуття акцій ПАТ «Мотор Січ» без отримання дозволу АМКУ, розпочате за власною ініціативою», – заявили у відомстві.

Антимонопольний комітет перевірятиме продаж акцій компанії (нині заарештованих) на відповідність конкурентному законодавству. Якщо перевірка виявить порушення, то будуть вжиті «жорсткі заходи реагування у відповідності до чинного законодавства», обіцяють у відомстві.

Раніше китайський інвестор офіційно претендував на більш ніж половину акцій українського стратегічного підприємства.

Однак 14 серпня пресслужба Антимонопольного комітету пояснила Радіо Свобода: АМКУ отримав дві нові заявки від інвесторів: українського та китайського. І почав їх перевіряти.

Від компанії Skyrizon (яка має кінцевих китайських власників) – на концентрацію більш ніж 25% акцій. Така заявка передбачає купівлю більше ніж 25%, але менше від 50% акцій компанії одним власником.

Від ТОВ «Інвест Система» – на концентрацію більш ніж 25% акцій «Мотор Січі». Власником «Інвест Системи» є закритий корпоративний венчурний фонд «Смарт Капітал», яким володіє бізнесмен Олександр Ярославський.

Водночас у судах, які оскаржують рішення про арешт акцій, АМКУ поки що не представлений як одна зі сторін процесу.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в нещодавньому інтерв'ю Радіо Свобода запевнив: такі кейси, як концентрація акцій підприємства «Мотор Січ» китайцями, мають розглядатися в судах, а не на політичному рівні.

Підприємство отримають китайці, але ОП демонструватиме повну відстороненість від ситуації – експерт

Чинна влада зробила ставку в цій ситуації саме на суди, стверджує голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, який кілька років стежить за долею головного виробника авіадвигунів в Україні.

На прохання Радіо Свобода, він оцінив останні зміни ситуації навколо компанії «Мотор Січ».

Розгортається сценарій, за яким ОП має публічно продемонструвати, що він відсторонений від ситуації, що судова гілка влади в Україні є незалежною

«Розгортається політичний сценарій, за яким Офіс президента має публічно продемонструвати, що він, мовляв, повністю відсторонений від ситуації, не може на неї вплинути, тому що Україна є демократичною країною, і судова гілка влади в ній є незалежною, тож Офіс президента не може на неї впливати», – каже експерт.

За його спостереженнями, на користь такої версії свідчить те, що Антимонопольний комітет розглядав попередню заявку на концентрацію акцій «Мотор Січі» понад рік, і досі не виніс жодного рішення. Тоді як, на думку Канєвського, президент «має неабиякий вплив на рішення АМКУ» та призначає частину його посадовців. Такий самий аргумент він наводить щодо дій СБУ.

«Розслідування СБУ щодо продажу «Мотор Січі» за статтею «диверсія» триває три роки, і не має жодних успіхів та оголошених підозр. Те, що СБУ, це знаряддя в руках президента, за три роки не застосували – ще один маркер того, що в ОП не хочуть, щоб долю компанії «Мотор Січ» пов'язували з рішеннями, ухваленими на Банковій» – наводить аргументи експерт. – Офіс президента вирішив завершити цю угоду (розблокувати заарештовані акції), але так, щоб не розсваритися з американською стороною. А для цього показати: дивіться, все відбувається без нас, ми не можемо впливати на суди».

Водночас, Олександр Ярославський у цій історії з'явився невипадково. За словами очільника StateWatch, він має добрі стосунки з президентом Володимиром Зеленським, і це було помітно на початку коронакризи, коли бізнесмен допомагав ОП постачати до України гуманітарну допомогу.

Експерт вбачає роль Олександра Ярославського в тому, щоб сприяти реалізації угоди з китайським інвестором, що ж до концентрації акцій, то в підсумку більш ніж половину матиме саме китайська сторона, яка «зацікавлена лише в повному контролі над підприємством», – підсумовує Гліб Канєвський.

Раніше експерти, опитані Радіо Свобода, говорили про можливі ризики від ситуації, якщо китайський інвестор здобуде контроль над українським стратегічним підприємством. Вони згадували і про ризик втрати виробництва в Україні після того, як китайська сторона відтворить всі технології на території КНР, і про загрозу погіршення відносин між Україною та США, і про ризик послаблення американської підтримки у протидії російській гібридній агресії.

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу. Коли стало відомо про продаж більш ніж половини акцій компанії китайським інвесторам, це викликало занепокоєння США, на тлі погіршення американсько-китайських відносин.

Акції підприємства «Мотор Січ», продані китайським інвесторам, перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ, з метою збереження речових доказів у порушеній у липні 2017 року кримінальній справі. До цього китайські інвестори мали домовленість про спільну концентрацію акцій компанії з державним концерном «Укроборонпром»: він мав отримати близько 25% акцій, китайський інвестор – сконцентрувати понад 50%. Наразі українська та китайська сторони називають ту угоду неактуальною.

Між тим, 4 серпня 2020 року китайська компанія Skyrizon відкликала з Антимонопольного комітету заявку на концентрацію активів, яку вона раніше подавала разом із ДК «Укроборонпром». Того ж дня китайська Skyrizon і українська DCH домовилися про співпрацю і подали нову спільну заявку до Антимонопольного комітету України про намір сконцентрувати активи «Мотор Січі».