Справа підприємства «Мотор Січ» розглядається антимонопольним комітетом – віцепрем’єр Уруський

Справа арешту акцій підприємства «Мотор Січі» не просунулася, повідомив 23 жовтня на пресконференції віце-прем’єр-міністр України, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

«Питання, пов’язані із діяльністю «Мотор Січі» перебувають у полі уваги уряду безперечно. Тому, що це є стратегічне підприємство для нас. І ми не маємо права втрати таке підприємство.

Зараз розглядається антимонопольним комітетом процес концентрації... тому що фактично одна компанія сконцентрувала це в собі. Туди долучився пан, про якого ви говорите (Олександр Ярославський – ред.). Це питання в площині АМКУ, перевіряють на відповідність закону», – відповів на запитання кореспондента Радіо Свобода щодо справи з арештом акцій підприємства «Мотор Січ» Олег Уруський.

Акції підприємства «Мотор Січ», продані китайським інвесторам, перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ, з метою збереження речових доказів у порушеній у липні 2017 року кримінальній справі. До цього китайські інвестори мали домовленість про спільну концентрацію акцій компанії з державним концерном «Укроборонпром»: він мав отримати близько 25% акцій, китайський інвестор – сконцентрувати понад 50%. Наразі українська та китайська сторони називають ту угоду неактуальною.

Між тим, 4 серпня 2020 року китайська компанія Skyrizon відкликала з Антимонопольного комітету заявку на концентрацію активів, яку вона раніше подавала разом із ДК «Укроборонпром». Того ж дня китайська Skyrizon і українська DCH домовилися про співпрацю і подали нову спільну заявку до Антимонопольного комітету України про намір сконцентрувати активи «Мотор Січі». Вона була відхилена. І наразі інвестори готують вже третю заявку про концентрацію активів, а паралельно – арбітражні позови.

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу. Коли стало відомо про продаж більш ніж половини акцій компанії китайським інвесторам, це викликало занепокоєння США, на тлі погіршення американсько-китайських відносин.