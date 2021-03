Корнієнко: Працюємо над законопроєктом про націоналізацію «Мотор Січі», тексту ще немає

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів Радіо Свобода, що його політична сила обговорює і напрацьовує текст законопроєкту про націоналізацію ПАТ «Мотор Січ», китайський інвестор якого підпав під українські та американські санкції.

«Плани про такі законопроєкти є, але поки не ясно, як це буде і на яких умовах. Є загальновизнана практика в таких випадках повертати гроші інвестору», – сказав Корнієнко.

Тексту законопроєту ще немає, каже парламентар. Також Корнієнко не відповів, про яку суму повернення коштів інвестору може йтися.

«Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у коментарі каналу «Прямий» заявив 4 березня, що політична сила подаватиме законопроєкт про націоналізацію «Мотор Січі» вже наступного тижня.

«Це питання обороноздатності. Для того, щоб врегулювати правовий статус компанії, а це великий будівник авіадвигунів для гвинтокрилів», – заявляв Архамія.

28 і 29 січня президент Зеленський двома указами ввів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони, якими були застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном на три роки до групи фізичних і юридичних осіб, більшість яких із Китаю чи має стосунок до Китаю. Зокрема, йдеться про компанію Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd і її дочірні компанії Hong Kong Skyrizon Holdings Limited і Skyrizon Aircraft Holdings Limited, групу компаній Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. до якої належить Skyrizon, а також про громадян Китаю на імена Ван Цзін і Ду Тао.

Офіційний Пекін обурений запровадженням санкцій.

Компанії групи Skyrizon на чолі з цими громадянами є інвесторами в українське оборонне підприємство «Мотор Січ» у Запоріжжі. Як повідомляють, ці компанії нині є власниками понад 50 відсотків акцій «Мотору Січі», а разом із компаніями, які підконтрольні бізнес-групі українського підприємця Олександра Ярославського, вони контролюють близько 80 відсотків акцій. Вони призначили на 31 січня загальні збори акціонерів ПАТ «Мотор Січ», але до приміщення в Запоріжжі, де мали б відбутися збори, прибула Служба безпеки України для проведення там слідчо-оперативних дій.

Як заявили в СБУ, основною метою зборів, які збиралися провести всупереч накладеним попередніми днями санкціям на частину акціонерів, була «зміна правління та наглядової ради ПАТ «Мотор Січ» із подальшим встановленням контролю над підприємством, виведення його активів і передових технологій авіадвигунобудування за межі України» і «спроба рейдерського захоплення запорізького авіабудівного підприємства ПАТ «Мотор Січ» із боку компаній, які підконтрольні бізнес-групі Олександра Ярославського і громадянину КНР Ван Цзіну».

Зі схожою заявою виступав у середині січня й президент і генеральний конструктор «Мотору Січі» В’ячеслав Богуслаєв, який назвав скликання зборів акціонерів незаконним, а самі плановані збори «протиправною спробою рейдерського захоплення АТ «Мотор Січ» для подальшого руйнування його унікального промислового комплексу».

У відповідь на санкції України і дії СБУ в групі DCH Investment Management Олександра Ярославського заявили, що метою зборів акціонерів «мало стати відновлення китайських акціонерів «Мотор Січ» у їхніх законних правах» і що китайські інвестори «Мотор Січ» «упевнені в своїй правоті і продовжать відстоювати свої законні права та інтереси». Акції китайських інвесторів уже кілька років перебувають під арештом.

Тим часом іще 15 січня Міністерство торгівлі США внесло китайську компанію Skyrizon, яка купила акції українського виробника авіадвигунів, компанії «Мотор Січ», до списку Military End-User (MEU) як суб’єкт господарювання, що може діяти в інтересах армії Китаю. Внесення в цей список не є власне санкціями, але створює обмеження на торгівлю й інші стосунки з переліченими в ньому компаніями, для чого в багатьох випадках буде потрібно отримувати спеціальні ліцензії.

Як заявили в Міністерстві торгівлі США, ця компанія загрожує національній безпеці США, зокрема, «через здатність розробляти, виробляти чи експлуатувати військові засоби, такі, як військові авіаційні двигуни».

5 грудня компанія Skyrizon («дочка» китайської Beijing Xinwei Technology Group), яка придбала акції компанії «Мотор Січ», оголосила, що судитиметься з Україною. Причиною є арешт, який наклали на ці акції і який не дає китайцям розпоряджатися купленим авіабудівним підприємством. Як заявив український партнер китайців, бізнесмен Олександр Ярославський, вони мають намір стягнути з України 3,5 мільярди доларів. Згодом позовні вимоги зросли до 3,6 мільярдів доларів.

ПАТ «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок.

Компанія постачає продукцію більш ніж у 100 країн світу. Коли стало відомо про продаж більш ніж половини акцій компанії китайським інвесторам, це викликало занепокоєння США, на тлі погіршення американсько-китайських відносин.

Акції підприємства «Мотор Січ», продані китайським інвесторам, перебувають під арештом із квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у порушеній у липні 2017 року кримінальній справі.