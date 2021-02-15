Китайські інвестори «Мотор Січ» збільшили арбітражний позов до України на 100 млн доларів

Китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» збільшили попередню суму арбітражних вимог до України на 100 мільйонів доларів – із 3,5 до 3,6 мільярда доларів, йдеться у повідомленні інвесторів.

«Зростання суми попередніх вимог зумовлено тим, що початкова група позивачів була розширена шляхом включення ще декількох китайських акціонерів, які також зазнали значних збитків внаслідок дій України в порушення її міжнародних зобов’язань», – йдеться у повідомленні.

Арбітражний спір, ініційований ПАТ «Мотор Січ», розглядатиметься арбітражним трибуналом ad hoc (створеним для конкретного випадку) відповідно до арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ.

Наразі сторони справи узгоджують процедурні питання та формують склад арбітражного трибуналу, після чого арбітражним трибуналом буде видано процесуальний наказ, яким визначатиметься графік розгляду справи, повідомляло Міністерство юстиції.

Станом на 5 лютого відомство ще не уклало договору про закупівлю юридичних послуг, проте готується провести відповідні закупівлі.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярда доларів. 5 грудня китайська сторона направила українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна «відповідно до угоди між урядом України та урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій».

Інколи рішення подібних суперечок знаходиться під час доарбітражного періоду урегулювання. У Мін’юсті запевнили, що намагались домовитись із китайською стороною, утім, інвестори ПАТ «Мотор Січ» наполягли на арбітражі.

Американські та українські санкції заблокували активність китайського інвестора Skyrizon Aircraft Holdings Limited, який понад три роки тому придбав акції української компанії «Мотор Січ», одного з найбільших виробників авіадвигунів у світі. Спробу китайців та їхнього партнера в Україні Олександра Ярославського провести збори акціонерів та змінити керівництво компанії зупинила СБУ.

Офіційний Пекін обурений запровадженням санкцій.