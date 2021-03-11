Понад 34 тисячі сімей із початку року отримали монетизований «пакунок малюка» – уряд

Понад 34 тисячі сімей із новонародженими дітьми з початку року отримали грошову компенсацію державної допомоги «пакунок малюка», трохи більше ніж 16 тисяч сімей отримали цю допомогу у натуральній формі, повідомило Міністерстві соціальної політики.

«Пакунок малюка» видається родинам новонароджених у закладах охорони здоров’я. Якщо у медзакладі немає такої допомоги, або дитина народилась поза межами закладу охорони здоров’я або навіть за межами України, тоді «пакунок малюка» можна отримати в органах соціального захисту за місцем проживання або перебування отримувача, подавши відповідну заяву не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини», – йдеться в повідомленні.

У разі неотримання «пакунка малюка» протягом 30 днів із дня народження дитини, отримувач має право звернутися до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для отримання грошової компенсації, повідомили у міністерстві.

У Мінсоцполітики додали, що одержувачі грошової компенсації, які отримали кошти на соціальні картки, можуть придбати дитячі речі в закладах торгівлі, що приєдналися до реалізації пілотного проєкту. Станом на 3 березня реєстр закладів торгівлі налічує понад 3,5 тиячі магазинів, у тому числі, інтернет-магазини.

У листопаді Кабінет міністрів України ухвалив постанову про надання при народженні дитини одноразової допомоги «Пакунок малюка», в якій батькам дають право вибору – отримувати допомогу у грошовій чи натуральній формі.

21 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення надання одноразових пакунків із продуктами першої необхідності новонародженим немовлятам.

30 вересня Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

29 липня Кабінет міністрів повідомив про намір з 1 вересня замість «пакунку малюка» виплачувати одноразову допомогу в обсязі 5 тисяч гривень. Ці кошти мають зараховуватися на банківські рахунки в «Приватбанку» зі спеціальним режимом використання.

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У серпні дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй ЮНІСЕФ закликав Кабінет міністрів України відновити послугу «Пакунок малюка» і не замінювати її грошовими виплатами.

За даними фонду, «більшість батьків» підтримує саме допомогу у вигляді товарів для новонародженого, а не виплати.

Ініціатива «Пакунок малюка» запрацювала восени 2018 року. До цих наборів входили предмети гігієни, одяг для новонароджених, підгузки та інші товари.