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30 вересня 2020, Київ 16:47
Новини | Суспільство

За 10 років в Україні всиновили 23,8 тисячі дітей – Мінсоцполітики

Водночас, за даними відомства, ще понад 17 тисяч дітей різного віку в переважній більшості з братами і сестрами перебувають на обліку з усиновлення

Протягом останніх десяти років в Україні усиновили 23 814 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з них громадянами України – 17 659, іноземцями – 6 155, повідомляє Міністерство соціальної політики.

«І хоча вже пів року в Україні діють карантинні обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусної хвороби, процес усиновлення сповільнено, але не припинено. Протягом 8 місяців поточного року в Україні було усиновлено 694 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з них: громадянами України – 558, іноземцями – 136. Пріоритет національного усиновлення збережено, адже українцями всиновлено в 4 рази більше дітей ніж іноземцями», – повідомили у міністерстві.

Водночас, за даними відомства, ще понад 17 тисяч дітей різного віку в переважній більшості з братами і сестрами перебувають на обліку з усиновлення.

30 вересня, згідно з указом президента від 2008 року, в Україні відзначають День усиновлення.

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