Верховна Рада скасувала відпустку для тих, хто всиновлює немовлят з пологових будинків

Верховна Рада ухвалила законопроект №6350, який скасовує відпустку для жінок, що всиновлюють новонароджених дітей з пологового будинку. Законопроект ініціював прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«За» висловилися 248 народних депутатів, «проти» – жодного. Не голосували 99 парламентарів, один утримався.

Законопроект скасовує норму Кодексу законів по працю, яка передбачала, що жінки, які всиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, мають право на відпустку протягом 56 днів з дня всиновлення з виплатою державної допомоги.

В разі всиновлення двох або більше дітей прийомні матері могли розраховувати на 70 календарних днів відпустки. В разі, якщо дитину всиновлювали обидва батьки, вони могли вирішити, хто отримає відпустку.

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Натомість нова редакція закону України «Про відпустки» після ухвалення законопроекту передбачає, що відпустка відтепер надається батькам, які всиновлюють дітей, молодших за три роки (раніше вона гарантувалася тільки для прийомних батьків дітей трьох років і старше).

У пояснювальній записці заступниця Міністра соціальної політики Ольга Крентовська апелює до того, що всиновлення дитини просто з пологового будинку суперечить Сімейному кодексу. Цей кодекс передбачає, що немовля можна всиновити тільки за два місяці після того, як його залишили в пологовому будинку.

«Такий термін надається службам у справах дітей для проведення роботи з батьками та родичами щодо повернення дитини в біологічну родину», – стверджує представниця уряду.

Таким чином, скасування відпустки вона пояснює прагненням привести законодавство щодо відпусток у відповідність до Сімейного кодексу.

Законопроект був зарєестрований ще в квітні 2017 року. У 2018-му його розгляд відклали, але в січні 2019 року ухвалили в першому читанні.