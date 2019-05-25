Росія: батьків школярки з Владивостока оштрафують за флешмоб у поліцейській формі

Батьків школярки з Владивостока оштрафують за зйомку в поліцейській формі на останньому дзвонику, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на регіональне управління російського МВС.

Зазначається, що відомстві не уточнили, за якою саме статтею буде виписаний штраф, але вказали при цьому, що за «незаконне носіння форменого одягу із знаками розрізнення» передбачено покарання до 1,5 тисячі рублів. Про інші виявлені порушення в поліції не повідомили.

Перевірка почалася після публікації в соцмережах і ЗМІ жартівливого відео учнів у різних костюмах на так званий день самоврядування, або «День дурня», напередодні останнього дзвоника танцюють на ґанку школи, запускаючи кольоровий дим.

Раніше Міністерство просвіти Росії засудило акцію школярів і визнало її неприйнятною, а в мінсцевій владі заявили, що з усіма учасниками флешмобу і їхніми батьками проведуть роз'яснювальну роботу.

Директор тієї школи Галина Пугіна заявила, що шокована поведінкою випускників, і написала заяву про звільнення.