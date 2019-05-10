Як працює дитяча залізниця в Донецьку – фоторепортаж

В окупованому Донецьку під час травневих свят після зимових канікул запрацювала «дитяча залізниця». За словами місцевих ЗМІ, це вже 47-й сезон руху «дитячих» поїздів. Радіо Донбас.Реалії побувало на відкритті залізниці.

Дитяча залізниця – або Мала Донецька залізниця, як її називають у місті – розташована в парку імені Ленінського комсомолу в одному із центральних районів міста – Київському. Неподалік – стадіон «Донбас Арена», монумент «Визволителям Донбасу» та Палац молоді «Юність».

Під час активних бойових дій у 2014 році цей район постраждав від обстрілів. Звідси відкриваються вигляди на донецькі терикони.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що влітку 2014 року залізниця також була пошкоджена обстрілами, але вони виявились некритичними. 1 травня 2015-го залізниця знов запрацювала.

Довжина колій цієї міні-залізниці – трохи більше від 2 кілометрів. На маршруті, який триває 8 хвилин, дві станції: «Піонерська» і «Шахтарська». На останній також є музей дитячої залізниці. В експозиції – різні періоди існування залізниці. Побудована іще в 1936 році в парку ім. Щербакова, вона була зруйнована під час нацистської окупації міста. У травні 1972 року її відновили в новому місці і подарували піонерам.

Через 15 хвилин зупинки «на музей» поїзд їде назад.

Під час зимових канікул, як повідомило керівництво залізниці, відремонтували дах у музеї на станції «Шахтарська» і зробили косметичний ремонт приміщень і фасаду станції «Піонерська».

На усіх посадах дитячої залізниці – від станційних наглядачів до машиністів – працюють діти шкільного віку під наглядом дорослих інструкторів. Термін навчання – три роки, від простих професій (провідник, сигналіст, диктор) до кваліфікованих (машиніст, начальник поїзда). Цього сезону, як повідомило керівництво організації, на навчання прийняли більше ніж 1000 дітей.

Повідомляється, що дитяча залізниця в Донецьку працюватиме усе літо. Діти виконуватимуть по 6 рейсів на день – без перерв на свята й вихідні.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)