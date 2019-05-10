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10 Травень 2019, Київ 09:38
Донбас.Реалії

Як працює дитяча залізниця в Донецьку – фоторепортаж

На відкритті 47-го сезону роботи дитячої залізниці в Донецьку, 1 травня 2019 року

В окупованому Донецьку під час травневих свят після зимових канікул запрацювала «дитяча залізниця». За словами місцевих ЗМІ, це вже 47-й сезон руху «дитячих» поїздів. Радіо Донбас.Реалії побувало на відкритті залізниці.

Дитяча залізниця – або Мала Донецька залізниця, як її називають у місті – розташована в парку імені Ленінського комсомолу в одному із центральних районів міста – Київському. Неподалік – стадіон «Донбас Арена», монумент «Визволителям Донбасу» та Палац молоді «Юність».

Під час активних бойових дій у 2014 році цей район постраждав від обстрілів. Звідси відкриваються вигляди на донецькі терикони.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що влітку 2014 року залізниця також була пошкоджена обстрілами, але вони виявились некритичними. 1 травня 2015-го залізниця знов запрацювала.

Шеврон у кольорах угруповання «ДНР» на юній «працівниці» Малої донецької залізниці
Шеврон у кольорах угруповання «ДНР» на юній «працівниці» Малої донецької залізниці
Черга за квитками на фірмовий потяг «Шахтарські зорі»
Черга за квитками на фірмовий потяг «Шахтарські зорі»

Довжина колій цієї міні-залізниці – трохи більше від 2 кілометрів. На маршруті, який триває 8 хвилин, дві станції: «Піонерська» і «Шахтарська». На останній також є музей дитячої залізниці. В експозиції – різні періоди існування залізниці. Побудована іще в 1936 році в парку ім. Щербакова, вона була зруйнована під час нацистської окупації міста. У травні 1972 року її відновили в новому місці і подарували піонерам.

Через 15 хвилин зупинки «на музей» поїзд їде назад.

Фасад станції «Піонерська». До окупації міста назва станції була написана українською мовою
Фасад станції «Піонерська». До окупації міста назва станції була написана українською мовою
Тут розташовані зала очікування, каса, кафе «Світлофорчик», адміністративні й навчальні кабінети
Тут розташовані зала очікування, каса, кафе «Світлофорчик», адміністративні й навчальні кабінети
Станція «Піонерська» зсередини
Станція «Піонерська» зсередини

Під час зимових канікул, як повідомило керівництво залізниці, відремонтували дах у музеї на станції «Шахтарська» і зробили косметичний ремонт приміщень і фасаду станції «Піонерська».

Мала Донецька залізниця в окупованому місті – популярне місце сімейного дозвілля
Мала Донецька залізниця в окупованому місті – популярне місце сімейного дозвілля

Ціни на проїзд і розклад руху на дитячій залізниці. Щоб отримати ціну в гривнях, поділіть на 2
Ціни на проїзд і розклад руху на дитячій залізниці. Щоб отримати ціну в гривнях, поділіть на 2

На усіх посадах дитячої залізниці – від станційних наглядачів до машиністів – працюють діти шкільного віку під наглядом дорослих інструкторів. Термін навчання – три роки, від простих професій (провідник, сигналіст, диктор) до кваліфікованих (машиніст, начальник поїзда). Цього сезону, як повідомило керівництво організації, на навчання прийняли більше ніж 1000 дітей.

Юна залізничниця та її інструктор із шевроном у кольорах угруповання «ДНР»
Юна залізничниця та її інструктор із шевроном у кольорах угруповання «ДНР»
Свіжопофарбовані до літа вагони та локомотиви
Свіжопофарбовані до літа вагони та локомотиви

Повідомляється, що дитяча залізниця в Донецьку працюватиме усе літо. Діти виконуватимуть по 6 рейсів на день – без перерв на свята й вихідні.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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