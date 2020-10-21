Зеленський підписав закон про відновлення «пакунку малюка»

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає відновлення надання одноразових пакунків із продуктами першої необхідності новонародженим немовлятам, повідомляє Офіс президента 21 жовтня.

«Документ відновлює надання батькам одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». Така допомога видаватиметься протягом 30 днів після народження дитини. Її вартість становитиме не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років», – йдеться в повідомленні.

Як уточнюють в офісі, пакунки видаватимуть одразу в медичних закладах. Якщо ж лікарня не матиме набору товарів у наявності, його можна буде отримати в органах соціального захисту за місцем проживання чи перебування.

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«Крім того, Кабінет Міністрів має затвердити порядок надання «пакунка малюка», передбачивши з 1 липня 2021 року можливість за бажанням батьків отримати замість натуральної допомоги відповідні кошти», – зазначають в ОП.

30 вересня Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

29 липня Кабінет міністрів повідомив про намір з 1 вересня замість «пакунку малюка» виплачувати одноразову допомогу в обсязі 5 тисяч гривень. Ці кошти мають зараховуватися на банківські рахунки в «Приватбанку» зі спеціальним режимом використання.

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У серпні дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй ЮНІСЕФ закликав Кабінет міністрів України відновити послугу «пакунок малюка» і не замінювати її грошовими виплатами.

За даними фонду, «більшість батьків» підтримує саме допомогу у вигляді товарів для новонародженого, а не виплати.

Ініціатива «пакунок малюка» запрацювала восени 2018 року. До цих наборів входили предмети гігієни, одяг для новонароджених, підгузки та інші товари.