В Україні почало діяти електронне свідоцтво про народження – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації впроваджує електронне свідоцтво про народження дітей віком до 14 років. Як повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відповідну постанову напередодні ухвалив уряд.

«Раніше свідоцтво про народження було лише в паперовому вигляді. Відтепер документ також відображатиметься в мобільному застосунку «Дія» в обох батьків», – сказав Федоров.

За його словами, разом зі свідоцтвом також відображатиметься і актуальна прописка дитини. Відтепер електронне свідоцтво про народження має таку ж юридичну силу, що й паперове, додав він.

Ухвалена постанова визначає порядок замовлення, формування, пред’явлення та встановлення достовірності е-свідоцтва про народження. Також постановою визначено можливість передавання цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій.

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Скоро Мінцифри запустить бета-тестування електронного свідоцтва про народження в мобільному застосунку «Дія», пообіцяли в Мінцифри.

Єдиним державним порталом електронних послуг в Україні є сайт і застосунок «Дія». Він вважається ключовим сервісом у проєкті «Держава в смартфоні», що об’єднує послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.