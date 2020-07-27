Українці зможуть отримати офіційний e-mail разом із паспортом – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України ініціює надання офіційних електронних адрес громадянам одночасно із отриманням паспортів. Як повідомила пресслужба відомства, відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді.

«Очікується, що проєкт закону вдосконалить процес реєстрації юридичних осіб і створить сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні. Зміни у законодавстві спростять спілкування між громадянами, бізнесом і державою», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, офіційну електронну адресу буде введено передусім для юридичних осіб, осіб-підприємців, адвокатів, арбітражних керуючих тощо.

У міністерстві пояснили, що компанії, установи, товариства та ФОПи під час реєстрації та змін відомостей в Єдиному державному реєстрі автоматично отримуватимуть офіційні електронні адреси. А під час оформлення паспорта громадянина України вперше, його обміну або за власним бажанням громадянину буде присвоєна офіційна електронна адреса.

«Для фізичних осіб також пропонується впровадження такого поняття і можливість використання офіційної електронної адреси присвоюватиметься громадянам під час отримання паспорта, зміни даних у паспорті. Однак фізичні особи отримуватимуть офіційну електронну адресу тільки за бажанням. Громадяни зможуть отримати офіційну електронну адресу через єдиний портал державних послуг «Дія», – повідомили у Мінцифри.

Єдиним державним порталом електронних послуг в Україні є сайт і застосунок «Дія». Він вважається ключовим сервісом у проєкті «Держава в смартфоні», що об’єднує послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.