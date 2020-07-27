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27 липня 2020, Київ 14:51
Новини | Суспільство

Українці зможуть отримати офіційний e-mail разом із паспортом – Мінцифри

Очікується, що фізичні особи отримуватимуть офіційну електронну адресу тільки за бажанням

Міністерство цифрової трансформації України ініціює надання офіційних електронних адрес громадянам одночасно із отриманням паспортів. Як повідомила пресслужба відомства, відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді.

«Очікується, що проєкт закону вдосконалить процес реєстрації юридичних осіб і створить сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні. Зміни у законодавстві спростять спілкування між громадянами, бізнесом і державою», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, офіційну електронну адресу буде введено передусім для юридичних осіб, осіб-підприємців, адвокатів, арбітражних керуючих тощо.

У міністерстві пояснили, що компанії, установи, товариства та ФОПи під час реєстрації та змін відомостей в Єдиному державному реєстрі автоматично отримуватимуть офіційні електронні адреси. А під час оформлення паспорта громадянина України вперше, його обміну або за власним бажанням громадянину буде присвоєна офіційна електронна адреса.

«Для фізичних осіб також пропонується впровадження такого поняття і можливість використання офіційної електронної адреси присвоюватиметься громадянам під час отримання паспорта, зміни даних у паспорті. Однак фізичні особи отримуватимуть офіційну електронну адресу тільки за бажанням. Громадяни зможуть отримати офіційну електронну адресу через єдиний портал державних послуг «Дія», – повідомили у Мінцифри.

Єдиним державним порталом електронних послуг в Україні є сайт і застосунок «Дія». Він вважається ключовим сервісом у проєкті «Держава в смартфоні», що об’єднує послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.

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